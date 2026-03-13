國軍偵獲中共發射衛星火箭 3機5艦擾台

國軍偵獲中共解放軍在台海周邊空域活動情形。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（13日）公布，自昨（12日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機3架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動。其中有2架次軍機逾越台海中線並進入西南空域。

國軍偵獲中共解放軍在台海周邊空域活動情形。（國防部提供）

​據國防部公布的示意圖，共軍於昨天下午2時20分至下午4時25分之間出動主戰機2架次，其中1架次逾越台海中線。另外在昨天下午1時15分至下午5時50分之間，有1架次輔戰機進入西南空域活動。

請繼續往下閱讀...

此外，國軍今天上午6時33分偵獲中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭發射活動。該火箭飛行方向朝向西太平洋，並且經過我國防空識別區。

​海上動態部分，合計偵獲中共海軍5艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法