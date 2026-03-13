限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
國軍偵獲中共發射衛星火箭 3機5艦擾台
國軍偵獲中共解放軍在台海周邊空域活動情形。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今天（13日）公布，自昨（12日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機3架次及軍艦5艘，持續在台海周邊活動。其中有2架次軍機逾越台海中線並進入西南空域。
國軍偵獲中共解放軍在台海周邊空域活動情形。（國防部提供）
據國防部公布的示意圖，共軍於昨天下午2時20分至下午4時25分之間出動主戰機2架次，其中1架次逾越台海中線。另外在昨天下午1時15分至下午5時50分之間，有1架次輔戰機進入西南空域活動。
請繼續往下閱讀...
此外，國軍今天上午6時33分偵獲中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭發射活動。該火箭飛行方向朝向西太平洋，並且經過我國防空識別區。
海上動態部分，合計偵獲中共海軍5艘艦艇，持續在台灣周邊海域活動。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。