全球最頂尖特技小組「雷鳥」、「藍天使」出動 開啟年度全美巡演

圖為「雷鳥」小組駕駛F-16型機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「雷鳥」小組是美國空軍的特技飛行隊伍，與美國海軍的「藍天使」小組齊名，經常在美國各地航空展做飛行表演。近日「雷鳥」小組已獲操作年度飛行演出的最終認證，代表小組人員裝備已做好準備於全美各大航展進行巡演；另一方面，美海軍「藍天使」2月23日也完成最終認證，與「雷鳥」小組聯合演出。

《星條旗報》報導，「雷鳥」小組70名組員和9架F-16表演機，完成為期4個月的冬季飛行訓練。除了先獲美國聯邦航空總署（FAA）認證，符合飛航安全標準外，5日也完成所有訓練任務，並由美國空軍空戰司令部司令斯佩恩上將完成最終評估並頒發認證，獲准投入年度全美飛行表演任務。

請繼續往下閱讀...

美空軍說，「雷鳥」小組先後在4個地點受訓，首先是在駐地內華達州奈利斯空軍基地，接受2個月的基礎訓練，而後前往新墨西哥州的美國太空港、加州愛德華空軍基地與埃爾森特羅海軍航空站，藉由不同地形與氣候條件磨練默契，完成剩餘訓練，確保在全美各地演出時，都能維持最高水準。

「雷鳥」小組今年將在超過30個地點舉行逾60場演出，首場於21、22日在亞利桑那州路克基地的開放活動中登場，屆時將與海軍「藍天使」特技小組聯合演出。

「藍天使」特技小組原計畫21、22日在加州勒莫爾海軍航空站舉行飛行表演，但該基地因安全問題取消開放活動，反而促成本次美國海、空軍特技小組聯合表演，一同為2026年美國航展季帶來精采開局。

關於「藍天使」特技小組，目前則有158名組員，以及11架F/A-18E/F表演機，和1架C-130J後勤機。

圖為「藍天使」特技小組與其C-130J後勤機「胖伯特」。（DVIDS）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法