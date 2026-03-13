射程2000公里雲峰飛彈量產有譜！ 3種新型飛彈量產案列116年度預算

美國智庫CSIC曾對台灣的飛彈能力進行評估，其中就列出射程可達2000公里的雲峰飛彈。（圖：取自CSIS）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部丶中科院11日將強弓飛彈量產案等三項規劃納入1.25兆元軍購特別預算案的說明內容，送交立法院朝野黨團爭取支持，報告內容更意外揭露，除了強弓飛彈是以特別預算型式編列之外，將會有另外的三種國造新型飛彈的量產案，已規劃納入116年度年度預算之中，如果強弓飛彈未能納入特別預算，改移年度預算的話，將會排擠一般公務預算的編列，不利我國整體防空系統戰力的建置與戰力發揮。

據了解，這三種新型的國造飛彈系統，可能包括艦載型的「海劍羚飛彈系統」丶射程可達2000公里的雲峰二型（擎天極音速巡弋飛彈），以及新型的彈道飛彈在內。空射型雄三飛彈若能在今年上半年通過作戰測評，也可望加入量產行列。不過，由於相關預算是要編在116年度的國防部年度預算之內，預計在今年7月才會明朗化，相關官員對此均不予置評。

國防部丶中科院11日將強弓飛彈量產案等三項規劃納入1.25兆元軍購特別預算案的說明內容，送交立法院朝野黨團爭取支持，報告內容更意外揭露，除了強弓飛彈是以特別預算型式編列之外，將會有另外的三種國造新型飛彈的量產案，規劃納入116年度年度預算之中。圖為去年台北航太國防展首度展出的中科院強弓飛彈（右）及AESA主動相列雷達。（資料照，記者陳治程攝）

國防部11日派員拜會各黨團說明，並供特別預算差異說帖作為參考；說帖內容指出，政院版預算中編有中科院委製的強弓、銳鳶二型及攻擊無人艇共809億經費，均非國民黨版草案所納入。

國防部委託中科院進行的3項國內委製案，分別為「強弓飛彈量產案」361億元、銳鳶二型無人機的「第二代海搜戰術型無人機監偵系統」168億元，以及「無人艇量產案」280億元，3案合計809億元，佔政院版國防特別預算7.2％。

強弓飛彈量產案可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截作戰目標；相較愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案的主動相列AESA雷達為美方提供技術協助、已完成戰測且可量產裝備。

