美空軍試射低成本飛彈引擎達超音速 關鍵在採用液體燃料

圖為採用液體燃料發動機的「經濟型快速飛彈測試器」（ARMD）。（圖取自X@AirPowerNEW1）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國空軍研究實驗室（AFRL）與美國航太企業Ursa Major近日完成「經濟型快速飛彈測試器」（Affordable Rapid Missile Demonstrator, ARMD）的試飛，飛行器成功達到超音速。與以往飛彈引擎改用固體燃料不同，新引擎採用液體燃料，有效降低成本。

軍聞網站「Defence Blog」報導，此次試飛由AFRL與Ursa Major合作進行，測試重點是驗證由Ursa Major研製的「Draper」液體火箭引擎在超音速飛彈平台上的性能，同時評估相關作戰概念與快速部署能力。該計畫旨在探索能快速生產、成本更低的飛彈技術，以提升未來衝突中的嚇阻與作戰能力。

美國空軍研究實驗室指揮官暨空軍技術執行官巴托洛梅（Jason Bartolomei）表示，此次試驗證明，美軍可透過新的採購與研發模式，加速關鍵軍事技術從開發到部署的流程。他指出，該計畫不只是開發單一飛彈，而是為美國建立一條能快速量產、成本更具競爭力的飛彈發展路徑。

報導指出，ARMD飛行器主要作為技術驗證平台，用於測試推進系統與相關作戰概念，並測示美國軍方與民間企業合作開發下一代飛彈推進技術的模式。Ursa Major負責研製此次試飛所使用的Draper液體火箭引擎。此次ARMD試飛的另一項重點，是驗證新型飛彈系統能否在短時間內從研發進入飛行測試階段。

Ursa Major執行長史帕諾列蒂（Chris Spagnoletti）表示，該計畫從簽訂合約到完成可飛行系統僅花了約8個月，顯示液體火箭引擎飛彈系統也能以快速且低成本的方式完成開發。

報導指出，與許多採用固體火箭發動機的戰術飛彈不同，液體火箭引擎的推進劑分開儲存，在運作時才混合燃燒，使工程人員能在飛行過程中調整推力輸出。這種「可節流」能力可讓飛彈在不同飛行階段改變推力，進而支持更多樣化的飛行軌跡與作戰概念。AFRL表示，該計畫也是美國軍方推動公私部門合作、加速國防科技研發的一部分。

