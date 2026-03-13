坐不住了！ 美海軍重啟電磁砲試驗

美國海軍二月恢復了電磁砲的測試，疑為裝備在川普級戰艦上做準備。（圖取自X@lfx160219）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕在沉寂多年後，美國海軍近日恢復對電磁軌道砲（Railgun）武器系統的測試。美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）發布的評估報告指出，海軍已於2025年2月在新墨西哥州白沙飛彈靶場（White Sands Missile Range）進行新一輪試驗，以蒐集高超高速發射相關技術數據，評估該武器的性能與發展潛力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，此次測試為期3天，由白沙試驗分部（WSD）與位於維吉尼亞州的海軍水面作戰中心達爾格倫分部（NSWC Dahlgren Division）合作執行，並為海軍海洋系統司令部轄下的「聯合高超音速轉型辦公室」進行技術驗證。這也是電磁軌道砲計畫在多年預算縮減與研發重心轉移後，首次重新展開重要測試。

電磁軌道砲利用強大的電流產生磁場，將金屬彈體加速至極高速度發射。與傳統火砲不同，該武器不使用火藥等化學推進劑，而是依靠電容儲存的電能瞬間釋放，透過兩條導電軌道形成電磁力推動彈體前進。由於彈體本身不含炸藥，因此主要依靠高速撞擊產生的動能摧毀目標。

電磁軌道砲概念在2000年代初期受到美國海軍高度關注，被視為未來可能的長程艦載武器，可打擊遠距離目標並大幅超越傳統艦砲射程。美國海軍研究辦公室（ONR）於2005年正式啟動相關研究，資助多個實驗系統驗證電磁發射技術的可行性。

報導指出，過去研發期間，美國海軍曾測試至少兩種原型系統，分別由英國航太企業BAE Systems與美國通用原子公司（General Atomics）研製。早期試驗主要集中於測試彈體速度、砲管磨損、電力需求與射擊精度等關鍵技術指標。不過，極高電流與高溫對導軌造成的磨耗，以及系統所需的大量電力供應，一直是電磁軌道砲面臨的主要技術挑戰。

此外，電磁軌道砲需要能在短時間內輸出巨大能量的電力系統，其需求遠高於傳統海軍火砲，這也增加了艦艇電力與冷卻系統整合的難度。由於這些技術瓶頸與預算壓力，相關計畫過去數年曾多次被暫停或縮減規模。

儘管美國研發進度曾放緩，其他國家仍持續推進相關技術。外界指出，中國與日本近年皆展開電磁軌道砲實驗，日本甚至已將早期原型安裝於艦艇上進行海上測試，而中國亦曾被報導在部分艦艇上進行相關試驗。

報導分析，此次美國海軍在白沙飛彈靶場恢復測試，顯示軍方仍持續評估電磁發射武器的潛在軍事價值。白沙靶場因具備廣闊的測試空域與高精度追蹤設備，經常被用於高超音速武器與先進武器系統的測試。海軍表示，2月測試蒐集的數據將有助於工程人員更深入了解電磁軌道砲在多次高速發射條件下的性能表現，並為未來發展提供技術基礎。

