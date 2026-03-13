整合強弓丶天弓丶天劍 中科院：116年第1套區域國產防空飛彈系統

圖為根據中科院發布的影片，強弓飛彈可覆蓋的範圍，遠大於天弓三型飛彈，讓我國防空網更加完整。（擷取自中科院影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部爭取立法院朝野黨團支持將強弓飛彈系統等三案，納入1.25兆元軍購特別預算內，更有利於與美製防空系統的整合。根據國防部與中科院11日向立法院提出報告的內容顯示，依軍方規劃期程目標，116年就可完成第一套區域國產防空飛彈系統的整合，將強弓飛彈丶天弓三型飛彈以及陸射型天劍二型飛彈先行整合完成。

軍政人士今天說，國產的防空系統整合完成之後，接續再經由美方IBCS整合式作戰管理系統，將國產系統與增購的美製愛國者三型飛彈丶NASAMS飛彈系統等進行大規模的整合，屆時就能達成多空層丶多彈種的「台灣之盾」防衛計畫目標。

請繼續往下閱讀...

根據國防部與中科院11日向立法院提出報告的內容顯示，依軍方規劃期程目標，116年就可完成第一套區域國產防空飛彈系統的整合，將強弓飛彈丶天弓三型飛彈以及陸射型天劍二型飛彈先行整合完成。圖為強弓飛彈系統（資料照，記者方賓照攝）。

國防部指出，強弓飛彈系統屬多層拒止之最外層、攔截高度達70公里，可搭配愛國者及弓三飛彈，達成反機、反彈重層攔截之作戰目標。相較於愛三、弓三的被動相列PESA雷達，強弓案之主動相列AESA雷達看得更高、更遠、更精準；成為我防空飛彈系統整合運作之關鍵感測前沿。

國防部表示，除了美國薩德THAAD、以色列箭二系統（Arrow 2）外，同層次之防空飛彈僅本國發展，現已完成作戰測評並可量產。本案透過美方技術協助發展AESA主動相位雷達，整合現有各式國造防空武器，強化「多層拒止、精準打擊、分散存活、快速決策」防衛能力。

在作戰效益上，國防部表示，如果本案未納入特別預算，將排擠一般公務預算國產防空飛彈預算編列，不利我整體防空系統戰力之建置及戰力發揮。強弓案為機動裝載、分散配置，其建置可整合國造各式防空飛彈，並在受到電磁干擾及無GPS情況下，仍可有效作戰，提升戰場存活率。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法