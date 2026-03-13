限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
美發價書屆期 立法院會通過授權政院先行與美方簽署海馬士等4項軍購
立法院會今天通過授權行政院先行與美方簽署發價書。包含美方發價書明文公布的海馬士多管火箭飛彈系統等4項。圖為國軍海馬士多管火箭發射精準火箭彈的瞬間。（資料照，記者陳逸寬攝）
〔記者劉宛琳／台北報導〕針對美方發價書即將於3月15日到期一事，立法院會今天通過授權行政院先行與美方簽署發價書。包含美方發價書明文公布的拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購案，在簽約期程屆至之前，尚未完成相關預算審議，授權行政院先行與美方簽署發價書。
民眾黨團提案內容指出，本院秉持國家安全優先、強力捍衛領土完整之原則,若美方發價書明文公布之拖式、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統四項對美軍購案簽約期程屆至之前尚未完成相關關預算之審議，茲授權行政院先行與美方簽署發價書（LOA），以保障國家戰略利益。行政院應於簽署後，即刻向立法院提出完整相關武器交貨期程報告，回歸審議常軌，履行行政院於預算編列前後完整說明之義務，不得再以「國家安全」為名，規避民主審議與理性監督。