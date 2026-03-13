立院同意授權簽署軍購發價書 國防部：民眾黨團稱行政失能絕非事實

民進黨黨團立委范雲、陳冠廷及陳培瑜，12日和國防部副部長徐斯儉、戰規司長黃文啓等人進行意見交換。（資料照，記者陳治程攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕針對立法院院會通過授權簽署「M109A7自走砲」、「海馬士多管火箭飛彈系統」、「拖式2B反裝甲飛彈」及「標槍反裝甲飛彈」等4案發價書，以利國軍儘早獲得防衛作戰關鍵戰力，國防部今（13）日表達感謝。但台灣民眾黨團在修正動議中聲稱政院版條例資訊「流於黑箱」、重大軍事採購「無法透過正常民主程序監督」等論述，國防部澄清，建案過程嚴謹，所謂「以政治口水掩蓋行政失能」絕非事實。

國防部今天發布新聞稿表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力採購特別條例草案」在去年（2025年）11月27日，由行政院函送立法院審議後，國防部即安排編組人員，向立法院外交及國防委員會朝野委員辦公室說明；並在條例草案尚未付委前，即於今年1月19日，赴立法院進行機密專報，說明編列背景、規劃及籌獲後所獲效益，期使草案儘速付委。

國防部指出，國防部並於今年1月27日，針對民眾黨提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」召開記者會，詳細說明國軍武獲作業流程、對美軍購程序，以及行政院版特別條例與民眾黨團版本之差異，爭取支持。

國防部續指，總統賴清德於今年2月11日，親率國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹及三軍司令召開記者會，說明特別預算之必要性及迫切性，再次籲請立法院儘速將法案付委審查、實質審議。

其次，本月6日，立法院同意將條例交付委員會審查後，顧立雄即率重要幹部，分向朝野黨團說明行政院版特別條例草案的重要性，並懇請同意授權國防部先行簽署「M109A7自走砲」等案項的發價書。

國防部強調，行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，是經過嚴謹的建案作業程序、符合國軍作戰需求；並已確認供售意願、輸出許可、產能排程等，受到美國政府、國會多次肯定與支持。國防部將持續向立法院及社會大眾溝通、爭取支持，所謂「以政治口水掩蓋行政失能」等絕非事實。

