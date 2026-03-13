美軍多架MQ-9無人機遭擊落戰損 究竟出了什麼問題？

美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（法新社）

〔記者羅添斌／台北報導〕美以聯手攻擊伊朗，伊朗仍有部分能力進行還擊，美軍有多架的MQ-9「死神」無人機頻遭擊落或是因為其他原因發生戰損，由於數量偏多，更讓國際間關切，是MQ-9無人機的設計有問題？還是戰術運用出了差錯？

台灣當然要關心這個現象及問題，因為我國向美國採購了4架MQ-9B型海上衛士型無人機，預定在今年第三季開始交運，台灣要借鏡美伊戰事經驗，才能讓MQ-9B在台海作戰環境中發揮應有的價值，更要避免發生戰損事件。

深度解析：中東戰損之關鍵技術因素

根據最新戰情報告，美軍於中東地區（包含伊朗與葉門）已損失超過 10 架 MQ-9。戰損比率的攀升並非單一因素，而是運用的作戰境不同，加上對手防空能力的針對性進化。

被動偵測威脅： 伊朗提供之「358型」攔截飛彈採用光電/紅外線被動導引，不發射雷達波，使 MQ-9 的傳統雷達預警系統（RWR）難以察覺早期威脅。

雷達盲區漏洞： MQ-9 設計初衷為「向下」偵察恐怖分子，多數感測器配置於機腹，上方視野存在盲區，易遭高空俯衝攻擊或截擊。

低速、低匿蹤特型： MQ-9 時速約 400 公里，且缺乏匿蹤塗層，在對手具備整合式防空網的區域，極易被地面光電系統鎖定。

代理人技術升級： 胡塞武裝透過伊朗技術支援，將 R-27 或 R-73 等空對空飛彈改裝為地面發射，針對 MQ-9 的巡航高度執行精確獵殺。

美軍MQ-9A「死神」無人機去年12月在波多黎各被拍到掛載多達10枚AGM-114地獄火飛彈（紅框處），展現驚人的「野獸模式」火力，單機即可對敵方船團進行高密度打擊。（圖取自The Aviationist／Reuters）

國軍借鏡美伊戰事經驗因應：

全方位預警與電子干擾：

我國採購之 MQ-9B 型號配備更先進的電子戰套件（EW pods）與雷射警告接收器。針對中東案例中的被動導引飛彈，將強化紅外線反制系統（IRCM）及電子欺騙能力，彌補原始偵測盲區，提升威脅感知精度。

戰略深度與分散部署：

為防範第一波飽和攻擊，空軍將地面控制站與維修棚廠分散設置於嘉義及花蓮等基地，並規劃興建抗炸掩體。戰時將利用中央山脈作為天然屏蔽，結合東部海域之戰略深度執行監視，避免直接進入敵方陸基防空導彈之有效殺傷區。

聯合情監偵與自衛武裝：

MQ-9B 將與現役 P-3C 反潛機、國產「騰雲二型」無人機協同作業，建立多層次的情監偵網路。此外，該機具備掛載飛彈之自衛能力，可因應敵方低速目標之近身威脅，增加空中存活率。

