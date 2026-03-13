依然不排審軍購 立院國防委員會16日排「防空反飛彈」效能專報

圖為國防部副部長徐斯儉（右）、戰規司司長黃文啓（左）12日出席立法院外交及國防委員會的朝野黨團協商。（資料照，記者劉信德攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕立法院院會今天通過授權行政院先行與美方簽署「國防特別預算條例」中，包括拖式飛彈、標槍飛彈續購、M109A7自走砲及海馬士多管火箭飛彈系統等4項對美軍購發價書，後續再擇日審查特別條例。不過，根據立法院外交國防委員會針對下週議程排定，仍不見關於特別條例的審查，反而是排定了國防部專案報告及僑委會、外交部的業務報告。

國民黨立委、立法院外交國防委員會召集委員馬文君已排定下週委員會議程，預定於16日邀請國防部長顧立雄進行「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」專案報告，並備質詢。

請繼續往下閱讀...

而18、19日，則分別是邀請僑委會委員長徐佳青，以及外交部長林佳龍報告業務概況，並備質詢。外界期待的「國防特別預算條例」並不在下週排定議程中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法