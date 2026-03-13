實用大於美觀 日改造C-2運輸機為電戰機「非常醜」機鼻像腫一塊

日本航空自衛隊航空開發試驗司令部12日發布EC-2電戰機的首批官方照片。（圖取自X@jasdf_adtc）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為取代從代1986年服役的EC-1電戰機，日本改造川崎公司的C-2運輸機為EC-2電戰機，日本航空自衛隊近日並首次公佈其外型，只見其改造工作似乎非常「暴力」直接在原運輸機外型上加裝電子設備，導致原本流線型的運輸機外型出現多處「腫大」。

軍聞網站「Army Recognition」報導，日本航空自衛隊航空開發試驗司令部12日發布EC-2電戰機的首批官方照片，防衛省計畫採購4架EC-2取代目前僅剩1架仍在運作的EC-1，使電戰能力大幅提升。

請繼續往下閱讀...

報導指出，EC-2屬於「防區外干擾機」（Stand-off Jammer），可在敵方防空系統射程外干擾雷達、資料鏈與通信網路，並支援制空作戰及其他需要壓制敵方電子設備的戰術任務，並使電戰能力大幅提升4倍，預計其作戰半徑可超過11000公里。該計畫自2020財年啟動，分為兩個階段。第一階段（2020至2026年）重點建立遠距電子干擾能力並整合多種電戰系統；第二階段（2023至2032年）則著重提升系統可靠度並完成作戰部署。

圖為EC-2電戰機的正面照片。（圖取自X@jasdf_adtc）

EC-2大量採用日本自主技術，包括J/ALQ-5電子反制裝置與先進電波測量系統，可用於電子情報蒐集與訊號分析。外觀上，EC-2與標準C-2運輸機差異明顯，機鼻與機身多處增設大型雷達罩與天線整流罩，用於搭載電子監偵與干擾設備。

C-2運輸機則是日本自行研製的大型軍用運輸機，2016年開始服役，機長43.9公尺、翼展44.4公尺，約是C-130運輸機的1.5倍大。其最大酬載量約36噸，最大航程約7600公里，可運輸愛國者防空系統或直升機等重型裝備。

除了EC-2，C-2運輸機還經過改裝為RC-2電子情報機，負責訊號情報蒐集。RC-2於2018年首飛，其機身凸起較小，用於容納電子監視設備，以截獲和分析訊號。

報導分析，隨著EC-2電子戰機與RC-2電子情報機陸續投入，日本正逐步將C-2平台發展為多用途軍機，可執行運輸、電子情報蒐集、電子攻擊等任務。未來若整合長程打擊武器，如改良型12式反艦飛彈或AGM-158空對地飛彈，C-2系列平台甚至可能具備長程打擊支援能力。

圖為EC-2電戰機的後方照片。（圖取自X@jasdf_adtc）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法