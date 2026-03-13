生氣！軍方向國外採購彈藥關鍵用料 竟被「這國」卡住好多年

馬防部去年在戰備操演時，以105公厘榴砲執行困難的「平射」任務，針對海面目標進行射擊，畫面相當罕見。（圖擷取自中華民國陸軍臉書）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍備局第205廠配合國家重大經濟發展建設，及高雄多功能經貿園區都市發展，搬遷到高雄大樹區，這使得軍方在產製105公厘練習曳光彈丶105公厘高爆戰防曳光彈的作業上，原本可以自給自足的彈藥關鍵用料，在這段期間必須改向國外採購，並由韓國廠商得標，但沒想到，韓國政府對於彈藥關鍵用料的輸出許可一直卡關，連國防部在113年11月透過外交部致函，請韓國政府加速許可證核發作業，到目前為止也都沒有結果。

軍政人士今天指出，韓方至今沒有具體說明拖延核發輸出許可證的原因是什麼，但是與中共干預脫不了關係，也不排除韓方是刻意討好中國，一再拖延對台輸出彈藥用料的輸出許可。

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對於如何解決彈藥用料卡關的問題，國防部日前在送交立法院的報告中指出：將持續洽詢過往具承製經驗的國內代理商及國外供應商，尋求獲料的可行性，聯繫國外原廠公司洽談建立穩定火藥供應來源，並透過外交方式協助建立合作橋樑，期滿足各項生產所需。

國防立委去年4月考察軍備局兵工廠，了解國軍40公厘以上口徑彈藥研製現況。（圖：軍聞社提供）

國防部指出，軍備局第205廠搬遷到高雄大樹區，現由中科院負責執行生產機具建置安裝，對於M30發射藥問題，因廠區執行遷建改以國外採購來籌補，產地自義大利丶韓國及加拿大等國，過往在履約上的狀況均相當良好，但因國際間戰爭關係等不可抗力影響，得標商（韓華公司）還在等待獲得韓國輸出許可證。

國防部在向立法院送交的報告中特別指出，本案已透過外交途徑，於113年11月29日函轉外交部協請韓國加速許可證的核發作業，並由我國駐韓代表處協處中。軍政人士說，即便是我方正式發函三催四請，韓方至今也沒有具體說明，至今都在拖延中。

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