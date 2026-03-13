實戰豐富、共享650公里邊界 烏克蘭與羅馬尼亞聯合生產無人機等武器

烏克蘭總統澤倫斯基與羅馬尼亞總統達恩簽署聲明強化兩國合作。（美聯社）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭歷經4年多烏俄戰場考驗，其國防技術與經驗成為歐洲多國競相爭取合作的對象。烏克蘭總統澤倫斯基與羅馬尼亞總統達恩（Nicusor Dan）12日簽署意向聲明，攜手在羅馬尼亞生產包括無人機在內的烏克蘭國防系統。

羅馬尼亞為歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國，與烏克蘭共享650公里邊界，包括與烏國頻遭俄軍鎖定的敖德薩地區隔多瑙河相望，羅馬尼亞領空因而也受到俄國無人機侵擾。在抵禦俄軍攻勢4年後，烏克蘭自認已發展出有助防護北約國家安全的無人機和反無人機技術。

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根據聲明，雙方同意，出於強化兩國國防產業目的，合作實現在羅馬尼亞生產烏克蘭防衛系統和武器的目標，並提升在國防、少數民族權益等領域的夥伴關係。

達恩表示，「我們談論了軍事合作。其中一份簽署的文件包含聯合生產無人機」，強調布加勒斯特會支持一切合法手段解除歐盟援助烏克蘭所受到的阻礙。澤倫斯基提到，雙方還討論能源議題，探討烏國藉由穿越羅馬尼亞的管線進口美國液化天然氣的構想，以及在黑海地區合作進行能源計畫。

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