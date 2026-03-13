烏俄實戰數據庫開放 烏克蘭助盟友訓練無人機AI模型

烏克蘭軍方人員操作無人機。（美聯社檔案照）

〔編譯管淑平／綜合報導〕持續至今已經邁入第四年的烏俄戰爭，使烏克蘭累積大量戰場資料，現在基輔開放這批真實戰場累積的數據，供盟邦使用，訓練無人機的人工智慧（AI）軟體。

《路透》報導，烏克蘭國防部12日宣布這項消息，時值全球各國軍隊正著手應用自主系統，這類系統可在無飛行員下，導引無人機打擊目標，或者迅速分析大量戰場數據；而烏國盟邦和企業也已在尋求使用烏國數據，這些數據攸關訓練AI模型學習辨識戰場物體、行為模式和軍備特徵。

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烏克蘭國防部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，烏國已建立專門平台，可在不洩漏敏感情資下，安全地讓盟國與企業可取用烏國戰場資料，訓練AI模型，該平台將有持續更新的大量影像和數據資料。

他發文說，「今天，烏克蘭擁有全球各地無法相比的獨一無二戰場資料庫，其中包括從數萬次戰鬥飛行中收集而來的數百萬張標註影像」。開放這些資料加快AI模型的開發，也能讓烏國蒙受其利，用於對抗俄羅斯的戰爭。費多羅夫表示，烏克蘭準備好與夥伴國家進行數據的共同分析、模型訓練和新技術開發，希望提高自主系統在戰爭中的角色。

另外，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，隨著戰爭已進入「新階段」，軍方須「加快有效無人載具的發展速度」，烏軍正成立專門的「無人機攔截排」，對抗俄軍的攻擊型無人機。

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