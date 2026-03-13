美伊戰事凸顯防空重要性！ 國防部揭特別預算打造「台灣之盾」

「漢光41號」演習期間，愛國者防空飛彈系統模擬共軍對台發動攻擊，保衛首都空防。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中東戰事凸顯防空極其重要！國防部最新書面報告指出，美國與以色列於今年2月28日對伊朗發起「史詩怒火（Operation Epic Fury）」聯合軍事行動，顯示反飛彈及無人機反制能力已成為整體防空體系的重要課題 。為因應中共「多波次、多彈種」空中威脅，國軍正依總統指導打造「台灣之盾（T-Dome）」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產的安全防護網 。

立法院外交及國防委員會下週一由國民黨籍召委馬文君排案，邀請國防部部長顧立雄報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，並備質詢。

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國防部於剛送抵立院的最新書面報告中表示，目前刻正規劃籌獲由中科院研製的「天弓四型」中層反飛彈系統，並將其結合NASAMS及愛國者防空飛彈系統，建構高、中、低層分層防禦與重層攔截之火網。為了提升整體接戰效能，軍方正規劃引進高科技與AI人工智慧之戰場管理系統，用以整合各式防空武器及感測器，快速鑑別威脅種類，並依據防空資源提供接戰建議，有效縮短決策時間，並增加系統反應效率 。

針對近期國際衝突中大規模運用低成本武器的趨勢，國防部強調將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截之低成本防空武器，以避免敵方運用大量低價武器消耗我方防空飛彈。此外，國軍也同步籌購及部署誘標、假目標、衛星定位干擾系統及威脅信號產生器等欺敵、干擾之被動防禦手段，藉此降低敵遠程火箭攻擊損害，維持整體社會韌性。

在無人機反制能量方面，國防部借鏡烏俄戰爭經驗，採取主動反制與被動防禦雙軌並行。主動方面已建案遙控無人機防禦系統，並籌購可攜式及先進無人機反制系統，建立重要軍事設施之防護能力；被動方面強化假目標設置、煙幕掩護、防護網搭設及掩體加固等作為，以維持指揮管制與關鍵設施運作。國防部更強調將透過「國防創新小組（DIO）」持續引進雷射與高能微波等新興科技，並鏈結國內外商業市場成熟技術，以小批量採購測試方式持續提升反制能量。

國防部總結說，將持續運用國防及特別預算籌獲新式防空與反制武器，朝向符合防衛作戰需求、強化全民防衛信心及展現維護區域安全決心等三個面向發展，籲請立委支持各項武器採購建案，以建立維持和平穩定之實力 。

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