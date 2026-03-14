憲兵「挑戰者」重機狂飆任務再現！22輛時速破百公里機動奔襲

憲兵快反連執行高速保養任務，官兵駕駛重機時速達100公里以上，以長距離、高轉速方式駕駛，使引擎自然清除積碳。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕憲兵202指揮部快速反應連昨日實施高速保養任務，由22輛印地安「挑戰者」重型機車編組的車隊，以時速100公里以上的速度，從台北奔馳到桃園地區漁港，使車輛燃燒引擎積碳，確保機動性能穩固，同時提升官兵高速行駛操駕技術。

這次的憲兵重機高速機動任務，是繼去年12月丶今年1月之後，再一次的進行。

請繼續往下閱讀...

軍媒青年日報今天報導指出，為鞏固車輛機動最佳狀態，擔負衛戍中樞任務的快速反應連，昨日依每季保養期程執行高速保養任務，編組22輛印地安「挑戰者」重型機車，沿快速道路前往桃園地區漁港，全程採縱隊隊形，行駛時速達100公里以上，以長距離、高轉速方式駕駛，使引擎自然清除積碳，保持車輛機動性能，並於返程至加油站完成油料補給。

凌晨時分，官兵先行完成車輛整備與電子巡航控制系統設定，接著引導人員透過手勢與哨音，指揮官兵上車、引擎發動及燈號確認，並在營區內進行熱車作業，高速繞行營區達8公里距離，使車輛引擎充分加溫，遂行後續高速機動任務。

隨後，車隊魚貫駛出營區，在暗夜與低溫中向目標地點出發，官兵全程依引導車掌握機動節奏，由資深車手行駛在車隊前方，透過無線電回報前方路況，以利車隊即時調整車距與車道；行駛過程中，官兵須維持嚴整隊形，同時克服夜間視線受限，以及長距離高速行駛帶來的低溫與體力消耗，充分展現官兵勤訓精練成果與精湛操駕技術。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法