國軍戰甲車新款「防護柵欄」曝光 裝在防護力弱的「重點部位」

有效提升國軍戰甲車輛的抗擊能力，軍方不斷在研改新型的「防護柵欄」，最新款「防護柵欄」近日現蹤，採重點部位防護，鐵網也強化處理。圖為參與新式基地測驗的CM34 型30鏈砲8輪甲車，車頂及正面丶側邊，都已裝上新式「防護柵欄」。（圖：取自軍媒青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應自殺型無人機攻擊丶減少戰損，國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」在去年12月首度曝光，軍方當時稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力，軍方也不斷在研改新型的「防護柵欄」，最新款「防護柵欄」近日現蹤，採重點部位防護，鐵網也強化處理。

俄烏戰爭期間自殺型無人機攻擊對方戰甲車行動頻傳戰果，不僅烏俄雙方，各國也接連研究為戰甲車丶飛彈機動發射車裝上可防護自殺型無人機攻擊頂部丶車側強點的柵欄，國防部長顧立雄在去年12月前往臺南視導陸軍無人機訓練中心時，現場就展示新研製的戰甲車防護裝置，並稱採低成本、高效能的「防護柵欄」設計，提升裝備抗擊能力。

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國軍為各式裝甲車裝設的「防護柵欄」在去年12月首度曝光，軍方並稱此型「防護柵欄」採低成本、高效能設計，能有效提升裝備的抗擊能力。（圖：軍聞社提供）

軍方人士今天說，「防護柵欄」的設計，會隨著作戰任務及俄烏戰爭經驗進行修正，「防護柵欄」採模組化設計，可視任務機動安裝及拆卸，外型的組合也會隨著作戰經驗進行調整，目前最新款的「防護柵欄」，已應用在為期10天9夜的新式基地測驗中。

根據軍媒青年日報今天報導表示，為強化部隊實戰能力，584、542及586旅日前分別展開為期10天9夜的新式基地測驗，昨日進入第8日，出動的戰甲車輛包括：M1A2T戰車丶CM11戰車、CM34裝步戰鬥車等各式車輛。其中，542旅與584旅在新竹地區演練逆襲作戰，運用城鎮家屋地形，切割、分散假想敵兵力與火力，順利殲敵後實施鞏固與整頓，掩護友軍官兵駕駛M1A2T戰車發起超越攻擊，持續向前推進，擴張戰果，展現聯兵部隊在仿真戰場環境中的實戰化訓練成果。

青年日報發佈戰甲車參與基地測驗的照片中，赫然出現配備30鏈砲的CM34裝步戰鬥車，使用了新型的「防護柵欄」，採取的是重點防護安裝，在車頂採用車亭式防護網頂，甲車的正面及側邊則以強化的防護鐵網進行保護，用以測試是否在遭到無人機攻擊時能夠有效防護，並以攻防演練做為下次修正設計的參考。

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