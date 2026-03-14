打伊朗、真主黨消耗快 傳以色列擬一次訂5000枚小直徑炸彈

圖為A-10攻擊機攜帶GBU-39小直徑炸彈。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕近一年來，以色列多線作戰，頻繁打擊哈瑪斯、真主黨及伊朗等什葉派勢力，彈藥消耗極快。路透社報導，以色列正計畫採購最多5000枚GBU-39「小直徑炸彈」（SDB），總金額約2.89億美元（約新台幣92億元），用以補充空軍精準打擊彈藥庫存。

軍聞網站「Army Recognition」報導，這批炸彈預計需36個月才開始交付，顯示採購主要目的是補充庫存與長期戰力維持，而非直接應對目前與伊朗的衝突。

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GBU-39屬於250磅級精準導引炸彈，採用INS/GPS導引並具備抗干擾能力，在理想投放條件下射程可超過60海里（約111公里）。其多用途彈頭可穿透逾1公尺厚的鋼筋混凝土，並可依任務需求設定空爆或延遲爆炸模式，以打擊地下掩體、防空系統、砲兵陣地或機場設施等目標。

報導指出，SDB最大的優勢在於「目標密度」。透過BRU-61/A智慧掛架，一個掛架可攜帶4枚SDB，但佔用空間只與一枚大型炸彈相近，使戰機一次出擊能攻擊更多目標。對以色列而言，這種能力特別適合其經常需要在短時間內打擊大量目標的空中作戰模式；此外，小型精準炸彈也可降低附帶破壞風險，同時保留1000磅或2000磅級炸彈，用於更堅固或地下目標。

報導分析，以色列近年在加薩、黎巴嫩與敘利亞等多個戰線持續進行空襲行動，消耗大量精準彈藥，因此補充庫存成為重要課題。近期美國亦加速對以色列軍售，包括批准出售逾2萬枚炸彈彈體，以及7000套JDAM導引套件。

報導另說，現代空戰愈來愈重視「精準武器數量」與「成本效率」，若以2.89億美元上限計算，每枚SDB平均價格約5.7萬美元，屬於成本較低的精準武器，有助於提升空軍在長期作戰中的彈藥持續力。

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