「鬼鯊」2.0 安杜里爾獲選美海軍超大型水下自主潛艇

圖為安杜里爾的「鬼鯊」超大型水下自主潛艇。（美國Anduril公司官方X帳號）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕已被澳洲海軍採購的「鬼鯊」（Ghost Shark）超大型水下自主潛艇，其製造商安杜里爾（Anduril）近日再獲美國海軍與國防創新單位（DIU）選為「Dive-XL」超大型自主水下無人載具（XL-AUV）項目研發製造並進行測試。這種無人潛航器未來可在長1000海里的長距離任務中執行監視、部署海底感測器甚至打擊任務，減少對昂貴且數量有限的載人潛艦依賴。

軍聞網站「Army Recognition」報導，美國海軍希望這類無人潛航器能航行超過1000海里（約1850公里）、作業深度超過200公尺，並能在沒有GPS訊號的環境中自主導航，同時具備模組化酬載能力，可攜帶從海底感測器到大型設備等不同任務裝備。

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安杜里爾表示，他們將在合約授予後的4個月內運用「Dive-XL」長期為美國海軍進行測試。其技術將與「鬼鯊」高度相似。

報導指出，「Dive-XL」的一大特點是具備高度機動部署能力。該系統可裝入40英尺標準貨櫃，能透過空運、船舶或卡車運輸至不同戰區，降低前線部署與快速調動的門檻。安杜里爾表示，「Dive-XL」已完成一次長達100小時的單次航行測試，未來目標是達成超過1000海里的全程潛航任務。

報導進一步說，從武器裝備的角度來看，該平台的功能遠不止於感測器運輸車。目前美國海軍的採購目標是XL-AUV本身，但安杜里爾公司也開發出包含「銅斑蛇」（Copperhead）系列巡游彈藥，代表該公司已圍繞「Dive-XL」平台構建了清晰的武器發展路線；「銅斑蛇」分為100磅和500磅級，其彈藥尺寸與Mk 54和Mk 48魚雷的直徑大致相同，航速超過30節，並採用可回收、可重複使用的設計以降低成本；最重要的是，安杜里爾公司表示，單艘「Dive-XL」平台可以攜帶數十枚「銅斑蛇-100」或多枚「銅斑蛇-500」。從戰術角度來看，這意味著一種自主母艦概念，能夠滲透、巡航、部署海底感測器、中繼數據，然後發射分散式水下武器，而無需像傳統魚雷那樣每次攻擊目標都消耗一枚魚雷。

報導分析，這解釋了安杜里爾為何能在澳洲與美國相繼勝出，並於美國打敗康斯伯格和國際海洋工程公司。雖然波音的殺人鯨（Orca）XL-AUV仍是該級別的標竿，其性能數據更為優良，但其研發路徑也更為客製化，且進度緩慢；康斯伯格的HUGIN Endurance在航程及續航力方面具有優勢、國際海洋工程的Freedom AUV則具有商業成熟度和自製能力。但根據公開資料，安杜里爾的優勢在於「Dive-XL」有完整的後勤支援等和清晰武器體系。

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