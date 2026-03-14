反制共軍遠程火箭彈 國防部要籌獲的「低成本攔截器」是什麼？

美國雷神公司（Raytheon）與以色列拉斐爾（Rafael）合資的阿肯色州工廠正式啟用，將量產「鐵穹」系統使用的塔米爾（Tamir）攔截飛彈。（圖：Raytheon）

〔記者羅添斌／台北報導〕立法院外交及國防委員會下週一（16日）由國民黨籍召委馬文君排案，由國防部部長顧立雄報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，國防部在已送立院的報告中提及：針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截之低成本防空武器。

各國研發及生產的防空飛彈，專責攔截彈道飛彈丶巡弋飛彈等威脅，但是防空飛彈系統都是比貴的，成本一家比一家高，而遠程火箭彈的成本很低，若用高價的防空飛彈去打遠程火箭彈，根本就不划算，那麼「低成本攔截器」又是什麼？

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以色列鐵穹防空系統攔截飛彈於2月28日特拉維夫夜空留下交織軌跡。面對真主黨100枚火箭彈的飽和攻擊，這套防線的攔截率在極限壓力下還是有點吃力。（法新社）

軍政人士今天透露，我國規劃獲得能有效反制共軍遠程火箭彈的「低成本攔截器」，並且分別以「研製」及「籌獲」管道來取得，前者是委由中科院研製生產，後者則是在國際市場上找出經過實戰驗證的武器系統，說的更白一點，就是要打造「台版鐵穹」系統，每枚「低成本攔截器」的成本，希望控制在5至15萬美元（約合155萬至460萬台幣之間）之間，這樣就可以比動輒數千萬至上億台幣的防空飛彈來的便宜許多。

以色列的鐵穹（Iron Dome）系統是由拉斐爾先進防禦系統公司（Rafael Advanced Defense Systems）與以色列航太工業（IAI）共同研發的全天候機動型防空系統，它是目前世界上第一套經過實戰淬煉的「反火箭、砲彈及迫擊砲」（C-RAM）系統，旨在攔截並摧毀射程在 4 至 70 公里內的短程武器。攔截器使用的是塔米爾（Tamir） 攔截飛彈，單枚成本約在 4 萬至 10 萬美元之間。

以色列的鐵穹（Iron Dome）系統是由拉斐爾先進防禦系統公司與以色列航太工業共同研發的全天候機動型防空系統，它是目前世界上第一套經過實戰淬煉的「反火箭、砲彈及迫擊砲」（C-RAM）系統。圖為以色列「鐵穹」防空系統發射攔截飛彈。（圖：以色列國防部）

核心組成與運作方式

鐵穹系統主要由三個關鍵部分組成，協同完成偵測到攔截的過程：

偵測與追蹤雷達：使用 EL/M-2084 多用途相列雷達，能同時監控多個目標，並精確計算彈道。

戰鬥管理與武器控制中心 （BMC）：這是系統的大腦，負責分析雷達數據，判斷來襲威脅是否會落在人口密集區或關鍵設施，若預測會落在空地則不予攔截，以節省成本。

飛彈發射單元：每個發射架配備 20 枚 塔米爾（Tamir） 攔截飛彈，飛彈配有光電感應器，可進行精準導引並在目標附近引爆。

關鍵表現與優勢 高成功率：

在多次實戰中（如與哈瑪斯或真主黨的衝突），攔截成功率號稱高達 90% 以上。

分層防禦：鐵穹是以色列多層防禦網的最底層，專責處理短程威脅；更高級別的威脅則由「大衛投石索」（David's Sling）和「箭式」（Arrow）系統負責。

全天候作戰：能在霧霾、大雨或沙塵暴等惡劣天氣下執行任務。

鐵穹系統打擊武器塔米爾（Tamir） 攔截飛彈

它是以色列「鐵穹」（Iron Dome）防空系統的核心攔截器，設計目標是應對短程火箭、砲彈及無人機等威脅。以下為其主要性能諸元與尺寸規格：

規格（大小與重量） 塔米爾飛彈的體積相對輕巧，與美製的響尾蛇飛彈（Sidewinder）相近：長度約 3 公尺 （9.8 英尺）。 直徑約60 公釐 （6.3 英吋）。 發射重量約 90 公斤 （198 磅）。 戰鬥部（彈頭）重約 11 公斤，搭載高爆破片（High-Explosive Blast-Fragmentation）戰鬥部。

性能諸元 攔截範圍（射程）：有效攔截距離為 4 至 70 公里。 最大速度可達 2.2 至 2.5 馬赫，攔截高度最高可達 7,000 公尺 （約 23,000 英尺）。配備主動雷達導引頭（Active Radar Seeker）與光電感應器，並配合轉向鰭片進行精準導向。使用近發引信（Proximity Fuze），飛彈不需直接撞擊目標，在目標附近感應到威脅即可引爆摧毀。

成本資訊 單枚造價：根據不同來源估計，每枚塔米爾飛彈的成本約在 4 萬至 10 萬美元之間。 隨著美國 RTX （原雷神公司） 在美國本土建立生產線，未來採購成本有望進一步降低。

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