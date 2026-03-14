震驚波蘭政壇 1.6兆低利軍事貸款被自己總統否決

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）近日否決一項由歐盟貸款支持的軍事現代化法案。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）近日否決一項由歐盟貸款支持的軍事現代化法案，引發政府與總統府之間激烈政治衝突。該計畫原本可為波蘭帶來數百億歐元資金，用於強化防空與飛彈防禦能力，以應對俄羅斯威脅。

軍聞網站「The Defense Post」報導，波蘭國會上月已通過參與歐盟「歐洲安全行動」（SAFE）計畫，該計畫總規模達1500億歐元（約1720億美元），透過貸款方式協助歐洲各國強化軍事能力。波蘭原本預計可取得近440億歐元（約新台幣1兆6153億）的資金。

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SAFE計畫主要用於發展防空與飛彈防禦系統、反無人機技術以及其他軍事裝備，以應對俄烏戰爭仍在持續，東歐國家普遍加速軍事建設的國際環境。

然而納夫羅茨基在電視演說中表示，他拒絕簽署相關法案，因為該貸款可能影響波蘭的主權與國家安全。他強調：「我永遠不會簽署削弱波蘭主權、獨立以及經濟與軍事安全的法律。」

此舉立即引發總理圖斯克（Donald Tusk）政府強烈反彈。圖斯克在社群平台X上批評總統「錯過了一次展現愛國精神的機會」，並稱此舉是「恥辱」。總統發言人則反擊，指政府的態度是「國家背叛」。

圖斯克此前曾表示，若總統否決相關法案，政府將啟動「B計畫」，仍設法利用歐盟資金。面對否決結果，圖斯克已召開緊急內閣會議討論後續對策。

法國《世界報》報導，納夫羅茨基則提出另一項名為「SAFE 0%」的替代方案，主張利用波蘭中央銀行資金為國防提供財源，避免透過歐盟貸款增加國家債務。他表示，該方案可利用央行黃金與外匯儲備產生的收益為國防投資提供資金，而不需承擔利息負擔。

不過波蘭政府與部分專家質疑該方案的可行性，指出波蘭中央銀行近年出現虧損，相關資金來源並不穩定。圖斯克也批評，總統提出的方案「不會帶來真正的資金」，反而可能增加新的官僚機構與行政程序。

波蘭目前國防預算已達GDP的4.8%，是北約成員國中最高之一。由於波蘭與俄羅斯盟友白俄羅斯接壤，又鄰近烏克蘭戰場，該國長期被視為北約東翼防禦的重要前線國家。

分析指出，SAFE計畫在波蘭引發的政治爭議相當罕見。過去波蘭國內在國防議題上通常存在跨黨派共識，但此次爭論卻演變為激烈政治對立，也凸顯該國在歐盟合作與國家主權問題上的分歧。

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