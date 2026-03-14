打造「台灣之盾」的神祕關鍵角色 陸軍砲兵丶空軍飛彈兩中將好低調

國防部作計次長連志威中將，是負責規劃「台灣之盾」的關鍵人物。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕政府規劃1.25兆元的軍購特別預算，其中重點就是打造「台灣之盾」，因應共軍威脅，建構的高中低空層防護網，國防部為此特別設立了「台灣之盾」任務編組的辦公室，負責整體防空戰略規劃，以及負責執行部署作戰的兩個關鍵角色，一位是曾任陸軍21砲指部指揮官的連志威中將，一位是曾擔任北部防空飛彈旅旅長的劉孝堂中將，這兩位現役中將還有個共同的性格特色，那就是低調丶低調再低調。

立法院外交及國防委員會下週一（16日）由國民黨籍召委馬文君排案，邀請國防部部長顧立雄報告「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」，並備質詢。而國防部負責說明「台灣之盾」規劃的，就是現任國防部作戰暨計畫參謀次長室次長連志威中將。

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國防部作戰暨計畫次長連志威中將（右），多次陪同國防部長顧立雄（右二）到立院備詢。（圖：取自立法院議事隨選系統）。

連志威是陸軍官校81年班畢業，曾任陸軍21砲指部指揮官丶陸軍司令部戰訓處長及副參謀長等職，113年9月升任六軍團副指揮官，同時晉任中將，114年2月再調升為作戰暨計畫次長。

由陸軍砲兵兵科中將規劃「台灣之盾」建構高中低空層防護網，一點也不奇怪。事實上，國軍早期的飛彈及防砲部隊指揮官，都是陸軍系統出身，直到飛彈部隊多次改制，並由空軍中將李天翼中將開始，國軍防空及飛彈部隊才換由空軍系統接棒。

與連志威共事過的軍中友人表示，連志威很用功丶夠拼命，幾乎沒有什麼個人時間，心思都花在作戰訓練的本務上，偶爾會與友人一起爬山，個性實在是很低調。

劉孝堂很年輕就擔任負責首都及北部防空重任的空軍951旅上校旅長，當年951旅轄下的作戰部隊就有6個營，分別為天弓飛彈營、鷹式飛彈營、愛國者飛彈營、三五快砲營、四0高砲營與車載式天劍一型飛彈營，任務極為吃重。（資料照，記者劉信德攝）

劉孝堂是空軍中將，但不是飛行員出身，從小官開始就在飛彈與防砲部隊歷練的他，因為專注在本務上，很年輕就擔任負責首都及北部防空重任的空軍951旅上校旅長，951旅雖然歷經飛彈部隊的改制而失去了這個番號，但在當年，951旅轄下的作戰部隊就有6個營，分別為天弓飛彈營、鷹式飛彈營、愛國者飛彈營、三五快砲營、四0高砲營與車載式天劍一型飛彈營，任務極為吃重。

劉孝堂是空軍官校77年班畢業，曾任空軍防兵砲兵指揮官丶空軍防空暨飛彈指揮部副指揮官丶國防大學空院院長丶國防部參謀本部作戰及計畫參謀次長室防資處長等職，現任空軍防空暨飛彈指揮部中將指揮官。

令人印象深刻的是，105年2月的維冠大樓倒塌事件中，劉孝堂率領部隊投入救援，落實「苦民所苦、急民所急」的國軍精神，備受社會肯定。109年的黑鷹直升機事故，劉孝堂雖身受重傷，仍保持冷靜、沉著指揮，展現軍人臨危不懼、堅忍不拔的氣度，獲得各界肯定。

劉孝堂在各個職務表現優秀，也是大義國中丶中正預校丶台北大學等校的傑出校友。（圖：取自大義國中FB專頁）



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