美軍尼米茲號航艦 延長服役10個月

美國海軍尼米茲號航空母艦延長服役10個月至明年3月。圖為尼米茲號和日、韓軍艦共同航行。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz CVN-68）是美軍現役最老的航艦，原定於今年5月退役，不過，海軍官員透露其將延長服役10個月至明年3月，尚不清楚會部署到何處。

據《CNN》報導，美國在與伊朗爆發衝突之際，宣布尼米茲號航艦延長服役，該艦去年12月才剛結束9個月的美軍第5艦隊部署任務，期間4次穿越荷姆茲海峽，這處海峽是全球重要的能源運輸通道，但在伊朗的威脅下幾乎沒有船隻願意通過。

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美國總統川普13日表示，美軍很快就會在荷姆茲海峽為油輪護航。據了解，尼米茲號上週駛離華盛頓州基薩普海軍基地，前往維吉尼亞州諾福克海軍基地，這是原定退役前的最後1次航行，在延長服役後尚不清楚新的部署地點。

尼米茲號1972年5月13日下水，排水量達10萬噸，可搭載90架標準艦載機與直昇機。

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