日本擬引進烏克蘭無人機 借鏡俄烏戰場實戰經驗

日本「SHIELD」計畫敵方從海上到登陸階段，就不斷削弱敵軍。（資料照，取自日本防衛省網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府正考慮引進烏克蘭製攻擊型無人機，以強化自衛隊戰力。消息人士指出，日本看中的是烏克蘭在俄烏戰爭中累積的實戰經驗，使其無人機技術具備長程與抗干擾能力。

據《共同社》報導，日本與烏克蘭正針對建立軍事技術合作架構進行初步溝通。此次潛在合作，主要是借鏡烏克蘭在俄烏戰場的經驗，烏克蘭無人機已展現長程與抗干擾能力，且具備低成本量產的實戰效益。

日本防衛省在2026財年預算中，已編列約2773億日圓（約新台幣615.8億元）強化無人作戰能力，並推動「同步整合型離島防衛計畫」（SHIELD），以因應偏遠離島可能面臨的攻擊。

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消息指出，日本政府也在評估其他國家的無人機方案，例如以色列技術。然而，由於以色列在中東加薩的軍事行動引發國際爭議，日方評估向烏克蘭採購軍事技術，在政治層面上爭議較小，有助於推動相關防衛裝備轉移協議的談判。

烏克蘭總統澤倫斯基今年2月接受《共同社》訪問時表示，烏克蘭已具備大量生產低成本無人機的能力，並希望與日本在防空與軍事技術領域展開合作。日本政府目前正研議適度放寬「防衛裝備轉移三原則」，若雙方達成共識，將是日本防衛政策在武器技術轉移上的一項重大突破。

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