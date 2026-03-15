AI無人機可自己作戰？烏軍導入美製「蜂群大腦」

搭載「蜂群大腦」AI系統的V-BAT無人機，能整合為單一系統執行群體作戰。圖為飛行示意圖。（圖擷取自Shield AI官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰場GPS干擾極為嚴重，傳統無人機常因此失效。烏克蘭正透過導入美製新型AI系統，讓無人機未來可能在斷訊環境下自行決策，執行群體作戰任務。

據烏克蘭軍事媒體《Militarnyi》報導，美國軍事科技公司Shield AI宣布，正與烏克蘭國防科技創新平台Brave1展開合作。雙方將把名為「蜂群大腦」（Hivemind）的自主作戰AI系統，全面導入烏克蘭本土生產的無人機平台中。

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這套「蜂群大腦」系統的核心價值，在於賦予無人機極高的自主作戰能力。即使在缺乏GPS訊號與基地通訊中斷的極端環境下，搭載該系統的無人機群也能持續運作，不會因為電子干擾而墜毀或迷航。

在實際作戰中，系統能透過機載感測器即時分析戰場數據，讓無人機群彼此溝通、分配任務。這意味著無人機將能像蜂群一樣協同作戰，且決策速度可能比遠端人工操作反應更快。

為了確保戰場風險可控，這套系統並非讓AI完全為所欲為，而是改變了人類的參與方式。在專屬的「任務指揮平台」（Commander）中，人類不再扮演緊盯螢幕的遙控飛行員，而是轉為設定總體目標與開火權限的指揮官。

在硬體端，無人機搭載了「AI運作系統」（EdgeOS）直接在機上進行運算；而在後方，則有「AI訓練平台」（Forge）持續優化演算法。目前這套AI軟體已在MQ-20等多款美軍無人機上獲得驗證。

俄烏戰場上的GPS干擾極為嚴重，傳統遙控無人機常因此大量耗損。此次烏克蘭引進具備自主決策能力的AI系統，有助降低GPS干擾對無人機作戰的影響，也標誌著現代戰爭正加速邁入人機協同的新階段。

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