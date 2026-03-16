狂轟伊朗6000個目標！專家示警美軍彈藥消耗過快 恐影響對中嚇阻

美軍於「史詩怒火行動」中，由伯克級驅逐艦發射戰斧飛彈，針對伊朗境內目標進行打擊。（取自美軍中央司令部X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國對伊朗的軍事行動正快速消耗彈藥庫存。軍事專家指出，美軍在10天內對伊朗境內超過6000個目標發動攻擊，為攔截大量來襲飛彈與無人機，可能已消耗數百甚至上千枚長程飛彈與其他精密彈藥，恐削弱美軍在印太地區的戰略嚇阻能力。

據軍事媒體《Breaking Defense》刊出的分析指出，過去10天內，伊朗發射了數百枚彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機，美軍與盟國為攔截這些威脅，動用了大量防空飛彈。該文作者、美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）飛彈防禦專案主任卡拉科（Tom Karako）表示，雖然五角大廈宣稱庫存足以執行現階段任務，但持續高強度的彈藥消耗，已對美軍長程武器庫存構成壓力。

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該分析強調，戰場正面臨嚴峻的成本對抗。伊朗大量使用造價相對低廉的無人機與飛彈，迫使美軍與盟國必須動用昂貴的防空飛彈進行攔截，在戰術與經濟上形成極度不對稱。卡拉科指出，美國過去數年未能儲備足夠的飛彈庫存，如今在戰事中被迫大量消耗，使軍事規劃官員面臨彈藥「彈盡援絕」（going Winchester）的風險。

報告並提到，美國陸軍已在去年將愛國者飛彈（PAC-3）的採購目標，由3376枚調升至13773枚，顯示軍方對彈藥庫存嚴重不足早有警覺。然而，國防部目前簽署的戰略框架協議僅為意向，若國會未能迅速撥付數百億美元的補充預算並轉化為正式合約，加快彈藥生產速度的計畫將難以落實。

卡拉科警告，美軍現有的精密彈藥庫存，原先是為了因應可能發生的印太區域衝突所儲備。若中東戰事持續消耗庫存，可能導致美軍在西太平洋的戰略嚇阻力受到削弱。該文作者指出，避免彈藥庫存不足的情況，需要國會與五角大廈迅速採取行動，補足彈藥補充預算。

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