李慶然：空軍今年第三季接收首批2架MQ-9B無人機

MQ-9B「海上衛士」無人機。（法新社檔案照）

〔記者陳治程／台北報導〕我國2022年以「高高空無人機」名義，向美採購4架MQ-9B「海上衛士」無人機及相關設備，預劃今、明2年分批接收完畢；日前卻傳出該案因美軍對伊朗發起聯合軍事行動，恐延宕交付期程，空軍隨即澄清期程「未受影響」，對此，空軍參謀長李慶然中將今（16日）重申，首批MQ-9B型機今年第三季抵台，全案仍依計畫進行中。

國民黨立委、立法院外交國防委員會召集委員馬文君排定今日召開會議，預劃邀請國防部長顧立雄進行「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」專案報告，並備質詢。

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期間，民眾黨立委王安祥指出，日前傳出我國MQ-9B無人機交付延宕，而該案自2021年編列採購預算已執行數年，因而向空軍詢問最新進度。

對此，空軍參謀長李慶然回覆，MQ-9B整個專案目前都是按計畫來進行，依照期程，首批2架無人機預計今年第三季會回到國內。

MQ-9B型機具優異滯空性能、情監偵能量，最大航程逾1萬1千公里、續航力超過40小時外，最高作業升限也有1萬3千公尺；搭配機翼下9具派龍架、模組化酬載，可彈性選用感測器或武裝，提升整體任務能力。空軍2022年以「高高空無人機系統」名義，編列新台幣217億2254萬元整向美採購4架同型機，預計明、後（2027）兩年度分批接裝完成。

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