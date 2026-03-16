200公斤炸藥+2000公里航程！土耳其K2重型自殺機曝光

土耳其無人機巨頭Baykar公開最新研發的K2重型自殺無人機影像。（圖取自Baykar影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕可搭載200公斤炸藥、航程超過2000公里的土耳其K2重型自殺無人機機（Kamikaze Drone）近日曝光。製造商「拜卡」（Baykar ）公布影片，展示這款具備人工智慧（AI）導航與協同飛行能力的重型武裝，其彈頭重量約為烏俄戰場常見 「見證者-136」（Shahed-136）的5倍，被視為能摧毀大型加固目標的新型長程打擊武器。

軍事網站《Defence Blog》報導指出， Baykar釋出的宣傳影片，正式公開了K2的性能數據。該機最大起飛重量約800公斤，其攜帶的200公斤戰頭，與目前烏俄戰場主流的Shahed-136僅約40公斤的酬載量相比，具備更顯著的爆破威力與目標摧毀能力。

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#K2 KAMİKAZE İHA ✈️????



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Seyrüsefer & Hedefleme & Angajman



????2000+ km Menzil

????200 kg Harp Başlığı

????Kısa Hazırlıksız Pistlerden Kalkış

????800 kg Kalkış Ağırlığı

????Çok Defa Kullanabilme#MilliTeknolojiHamlesi ????????????#K2… pic.twitter.com/1JqPNZBXDB — BAYKAR （@BaykarTech） March 14, 2026

分析人士指出，K2整合了基於AI的飛行導航與視覺目標識別系統，使其能在GPS訊號受阻的環境下自主尋標。影片展示該機具備「協同飛行」（Coordinated flight）能力，可讓多架無人機同時接近目標區實施飽和攻擊。此外，K2在執行訓練或偵察任務時具備回收再利用（Reused）的設計，增加其在戰場部署上的經濟彈性。

美國軍事網站《The War Zone》分析指出，K2這類重型徘徊攻擊武器的出現，正促使各國國防部重新評估防空計畫。報導提到，由於這類大型自殺機具備高爆威力與長程續航力，美軍已著手為F-16戰機換裝主動電子掃描陣列（AESA）雷達，並投入開發針對低空、重型無人機的攔截技術，以因應日益增長的不對稱空襲風險。

土耳其防衛產業計畫讓K2能從短距離或未經整修的跑道起飛，以增加部署機動性。相關研發單位目前正持續優化AI自主尋標演算法，預計將在後續測試中驗證多機協同打擊防空陣地的實戰效果。

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