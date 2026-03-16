模擬船隻引爆水雷 英國研究派「掃雷無人艇」清理荷姆茲海峽

圖為烏克蘭研製的「Magura V7」海基無人艇。無人水面載具（USV）在黑海戰場展現出極高的不對稱戰術價值，促使英國政府研究將類似的無人艇技術投入荷姆茲海峽執行掃雷任務，以取代傳統大型軍艦的風險。（圖：烏克蘭國防部情報總局）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為重啟全球重要石油航道荷姆茲海峽，英國政府正研究派遣「掃雷無人艇」協助清除水雷的可能性。該水道平時承載全球約20%的石油運輸，這項技術方案旨在不升高區域衝突的前提下，確保原油運輸能盡快恢復正常。

《衛報》報導指出，面對美國總統川普要求盟友派遣軍艦護航的呼籲，英國首相施凱爾（Keir Starmer）政府正評估派遣無人掃雷水面載具的替代方案。英國官員透露，直接派遣大型水面艦艇可能導致局勢惡化；加上英軍傳統掃雷艦仍在維護，且45型驅逐艦「龍」號（HMS Dragon）最快也需數週才能抵達，無人艇技術成為重啟航道的優先考量。

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軍事分析人士指出，英國政府目前較看好利用無人艇執行清障任務。這類掃雷無人艇能在海面上模擬實體船隻的移動特徵，藉由釋放特定信號，在安全距離外誘使隱藏在海底的水雷提前引爆，提供一種比傳統掃雷艦更具成本效益且低風險的開路方案。

施凱爾預計將在週一的記者會中宣布數千萬英鎊的撥款計畫，以緩解高能源價格對英國民眾的衝擊。英國國防部則表示，將持續提升國防預算，並推動如「龍火」（Dragonfire）雷射武器等新興防禦技術，預計於2027年正式裝備於軍艦，以應對日益複雜的現代海權威脅。

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