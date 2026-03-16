有反無人機、反飛彈兩版 中科院明年實測低成本防空彈藥

國防部副部長鍾樹明今（16）出席立法院外交及國防委員會，針對我國防空系統、低成本攔截手段及無人機反制能量專報並接受質詢。（擷自立法院隨選視訊IVOD）

〔記者陳治程／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請國防部，就「借鏡近期美國與伊朗衝突，檢討我國防空反飛彈系統效能、低成本攔截手段及無人機反制能量」進行專報。立委王定宇提詢，借鑑美伊衝突，我國針對中共遠火威脅是否有應對手段？中科院院長李世強回應，目前已有自製的「低成本防空彈藥」，最快明（2027）年展開實彈測試。



立法院外交及國防委員會今邀請國防部出席，針對我國防空反飛彈系統、低成本攔截手段及無人機反制能量進行專案報告。立委王定宇質詢指出，伊朗近期以低空、低速的「見證者」（Shahed）攻擊民用關鍵基礎設施、軍事設施，呼籲軍方借鏡；並進一步就國防部所提「台灣之盾」體系中最需補強部分，要求國防部副部長鍾樹明回應。



鍾樹明表示，我國現行的中、高層防禦，對於共軍的空中攻擊及威脅看起來是沒有問題，儲備彈藥量則會持續增強、購置。王定宇追問，針對中共3個遠程火箭營，我國在台灣之盾的中、低空防禦方面是否有因應手段？鍾樹明回答，這部分目前規劃有能攔截遠程火箭彈的低成本防空武器，強調自行研發、外廠評估同步進行中。



中科院院長李世強補充，針對中共遠火部隊，中科院已有專門抵擋彈藥的方案進行中。他補充，該彈藥為國內自製，根據規劃時程，該彈藥最快明（2027）年執行實彈測試。



另據了解，中科院研發的「低成本攔截彈藥」主要有兩類，一為反無人機用、另有反飛彈用的版本；前者可在今年完成研發、後者則在明（2027）年進行測試。



國防部書面報告指出，臺灣之盾防空系統採高、中、低三層防禦體系建置，為避免遭敵運用大量低價武器消耗我防空飛彈，針對遠程火箭威脅，將在現有飛彈技術基礎上，研製及籌獲可執行遠程火箭彈攔截之低成本防空武器建立適切防禦能量，確保防衛作戰韌性，並維護民眾生命財產安全 ；另同步籌購及部署誘標、假目標、衛星定位干擾系統及威脅信號產生器等欺敵、干擾之被動防禦手段，降低敵遠程火箭攻擊損害。

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