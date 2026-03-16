日本擬鬆綁武器出口禁令 軍備可能賣往戰爭國家

英日義合作的「全球空戰計畫」（GCAP）六代戰機模型，2024年7月22日在法恩堡國際航空展亮相，目標2035年服役。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本政府正計畫全面修訂防衛裝備出口規則，未來可能允許將武器出口至正在發生武裝衝突的國家。這項政策調整與日本、英國及義大利合作研發的「全球空戰計畫」（GCAP）第六代戰機有關，東京希望透過擴大出口市場確保計畫具備商業可行性。

軍聞網站《Defense News》報導指出，日本執政聯盟自民黨與維新會正針對「防衛裝備移轉三原則」進行關鍵協商。日方高層傾向允許向合作國以外的第三方出口，以確保第六代戰機計畫的海外市場。日本官員認為，若不放寬出口限制，將難以維持國內防衛產業的生產鏈運作。

請繼續往下閱讀...

日、英、義三國聯手研發第六代戰機，預計2035年正式部署。日本政府資料顯示，為支持GCAP計畫，日方已在2023年至2027年的國防預算中，編列約7000億日圓（約1409億台幣）研發經費。日本政府表示，放寬出口限制有助於透過擴大生產規模降低單機採購成本，避免開發壓力過度集中於單一國家。

報導引述專家分析指出，中國軍事能力持續增強帶來的壓力，使日本對新型戰機的需求更加迫切。若修訂後的規則獲通過，日本將能更靈活地與盟友進行軍事技術共享，並從原本的技術引進轉向技術輸出。日方計畫在規則中加入嚴格審查機制，確保出口對象國符合國際法準則。

日本防衛省官員表示，政府將根據國家安全保障戰略，針對具體出口項目與對象國建立分級管理機制，以確保相關裝備不被用於違反國際法的軍事行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法