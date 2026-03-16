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伊朗首度實戰動用「泥石」飛彈 射程2000公里可涵蓋以色列全境
伊朗自行研製的「泥石」飛彈，射程可達2000公里 。（美聯社檔案照）
〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國與以色列持續與伊朗軍事交鋒，綜合外電報導指出，伊朗近日對以色列發動新一波飛彈攻擊之中，首度動用被稱為「泥石」（Sejjil）中程彈道飛彈。相關分析指，這型採固體燃料設計的飛彈，射程約2000公里，具備快速發射與機動部署能力，被視為伊朗飛彈戰力的重要指標性武器。
綜合外電與伊朗官方訊息指出，伊朗革命衛隊近期在對以色列的攻擊行動中，宣稱使用「泥石」飛彈打擊以色列目標。外界認為，若這款伊朗自行研發的飛彈確實投入實戰，代表伊朗已開始動用射程與威力更高的戰略級武器。
泥石飛彈為伊朗少數採固體燃料推進的中程彈道飛彈，與早期使用液體燃料的「流星」（Shahab）系列不同。固體燃料飛彈可在發射車上長期待命，發射準備時間較短，也更容易透過機動部署提升生存能力。公開資料顯示，泥石飛彈為兩級固體燃料設計，射程約2000公里，彈頭重量約500至700公斤。
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泥石飛彈長度約18公尺，採機動發射車（TEL）部署，可透過公路快速轉移位置，提高隱蔽性與反制能力。飛彈在再進入大氣層階段速度可達極音速，主要搭載高爆彈頭。分析指出，若以2000公里射程計算，其打擊範圍可涵蓋整個以色列以及中東多數地區。
軍事觀察人士指出，伊朗早在2008年即公開試射泥石飛彈，並在2010年代逐步建立部署能力，被視為伊朗由液體燃料彈道飛彈轉向固體燃料系統的重要成果，也是其長程飛彈體系的核心之一。