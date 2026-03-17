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直擊「眼鏡蛇」吐火怒吼！602旅恆春實彈演訓 展現空中強大火力

2026/03/17 09:24

「AH-1W超級眼鏡蛇」攻擊直升機，俯衝時展現剽悍姿態。（記者蔡宗憲攝）「AH-1W超級眼鏡蛇」攻擊直升機，俯衝時展現剽悍姿態。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕陸軍航空特戰部隊602旅今起一連三天，在恆春半島三軍聯訓基地進行「空中武器射擊訓練」。今日上午演習區上空煙雲繚繞，各式攻擊直升機輪番上陣，精準打擊目標，展現國軍強大的空中支援戰力與精實訓練成效。

此次操演亮點不斷，「AH-1W超級眼鏡蛇」攻擊直升機俯衝時展現剽悍姿態，20公厘機砲射擊時產生的火網令人屏息，搭配2.75吋火箭彈彈著點精準命中目標，爆發出的火光與濃煙迴盪在山谷間，視覺震撼力十足。

此外，素有「戰場之眼」稱號的「OH-58D奇歐瓦戰搜直升機」，則展現靈活的機動性，在空中盤旋導引，並以50機槍及火箭彈對敵實施壓制，其神出鬼沒的特性，充分發揮戰場偵蒐與打擊雙重功能。而國軍空中運輸主力的「UH-60M黑鷹直升機」，則由機組員操縱M240機槍進行側向火力壓制，綿密火網構築出鋼鐵般的空中防線。

軍方表示，這幾天上午08時20分至11時為射擊尖峰時段，演訓目的在於強化機組員對地攻擊的熟稔度及協同作戰能力。演訓期間保力山區及周邊空域管制，請民眾切勿誤入區域。

「AH-1W超級眼鏡蛇」攻擊直升機，俯衝時展現剽悍姿態。（記者蔡宗憲攝）「AH-1W超級眼鏡蛇」攻擊直升機，俯衝時展現剽悍姿態。（記者蔡宗憲攝）

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