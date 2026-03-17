水下也要不對稱 美海軍將加速「錘頭鯊」反潛水雷生產

圖為美軍回收一枚MK 54訓練用輕型魚雷。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為強化水下作戰能力，美國海軍計畫增加「錘頭鯊」（Hammerhead）反潛水雷系統的生產數量。外媒指出，海軍將透過修改現有合約方式，由通用動力任務系統公司擴大該系統產量，以滿足2027財政年度起的艦隊作戰需求。

軍聞網站「Defence Blog」報導，美國海軍海上系統司令部（NAVSEA）13日發布採購預告，表示將調整現有合約，提高「錘頭鯊」反潛水雷的生產數量。由於該系統目前僅由通用動力公司負責研發與製造，海軍決定採取非公開競標方式直接修改合約，以避免生產延誤。

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「錘頭鯊」是一種專門對付潛艦的智慧水雷，其設計源自「繫留魚雷」概念。外觀上與退役的Mk60「捕手」水雷高度相似，搭載Mk54輕型魚雷，且內含通訊模組，可在布放於海床後由潛艦連線進行遙控，被視為美軍未來在印太與中共海軍抗衡的新式武器之一。武器在海底固定部署後，透過感測器持續監控水下環境，一旦偵測並確認敵方潛艦，即會發射魚雷攻擊目標。

因此，該系統可部署在海上咽喉要道、重要航道或盟軍艦隊活動區域附近。部署後，水雷可長時間自主運作，持續監控潛艦活動並在必要時發動攻擊。此外，美國海軍也正研究利用無人水下載具部署「錘頭鯊」水雷，使部隊能在不派遣有人艦艇進入高風險海域的情況下完成佈雷任務。

報導指出，美國海軍此前已授予通用動力公司合約，負責「錘頭鯊」系統的設計與研發，目前計畫正進入量產準備階段。海軍擴大生產的決定，反映出其對水下作戰能力日益重視。

美國海軍水雷發展現況。（擷自海軍海洋系統司令部官方文件）

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