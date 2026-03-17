一下打太多 以色列批准260億緊急軍售採購補充彈藥

以色列政府上週末批准一筆26億謝克爾（約新台幣264億）的緊急軍事預算，用於補充作戰所需的武器與彈藥。（歐新社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著與伊朗的衝突持續升溫，以色列武器庫存面臨快速消耗。外媒報導，以色列政府已批准一筆26億謝克爾（約新台幣264億）的緊急軍事預算，用於補充作戰所需的武器與彈藥。

以色列「CTech」報導，以色列內閣12日透過部長投票方式批准將該筆資金轉交國防部，用於「機密國防採購」，以補充在戰事中消耗的關鍵軍備。由於採取緊急程序，政府未公開具體採購內容。

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以色列政府表示，這筆資金將用於採購武器、先進軍備及其他軍事補給，以恢復近期作戰中消耗的庫存。以色列國營媒體Kan News報導，自對伊朗展開軍事行動以來，以色列空軍對伊朗境內目標已投放超過11000枚彈藥，顯示作戰規模與強度相當龐大。

路透社先前報導，以色列正計畫採購最多5000枚GBU-39「小直徑炸彈」（SDB），總金額約2.89億美元（約新台幣92億元），用以補充空軍精準打擊彈藥庫存。

此外，以色列政府上週亦批准大幅增加國防預算，透過將各民用部門預算全面削減3%，政府將額外為軍方增加約300億謝克爾（約新台幣3065億）的軍費，以支應持續擴大的軍事行動。

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