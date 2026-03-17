美低成本超音速攔截飛彈 可裝直升機火箭發射器變「蜂巢」反無人機

美國新創公司iRocket近日完成iRX-100攔截飛彈測試，雖然新產品成本較高，但性能不僅優於「海神」（Hydra 70）火箭彈，且能直接使用現有70公厘火箭發射系統。（圖取自X@ELMObrokenWings）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕空中無人機數量越來越多，對付無人機成本必須下降，直升機除了運用雷射導引套件的海神火箭彈打擊無人機外，現在有了新的武器選項。美國新創公司iRocket近日完成iRX-100攔截飛彈測試，雖然新產品成本較高，但性能不僅優於「海神」（Hydra 70）火箭彈，且能直接使用現有70公厘火箭發射系統。

軍聞網站「Army Recognition」報導，iRocket於11日使用Arnold Defense製造的70公厘火箭發射器進行飛行測試，成功驗證iRX-100與「海神」發射系統的相容性，可在不需改裝發射設備的情況下直接投入運用。

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報導指出，測試中iRX-100飛彈速度達2馬赫，射程約6公里，其設計重點在於解決現代防空作戰的「成本失衡」問題。以常見的「見證者」攻擊無人機為例，其單價約2萬至5萬美元，但「愛國者」飛彈單價約370萬美元，「薩德」更高達1200萬美元，即便是AIM-120先進中程空對空飛彈單價也有100萬美元，響尾蛇飛彈則是45萬美元，形成極大成本落差。

相較之下，iRX-100預期成本僅數萬至低數十萬美元區間，與無人機價格相近，可大幅提升防空作戰的經濟效率。美軍目前也已使用由「海神」衍生的APKWS精準火箭彈攔截無人機，單價約2萬至3.5萬美元，顯示低成本攔截已成發展趨勢。

iRocket表示，iRX-100可直接整合至現有Hydra 70發射體系，包括美軍直升機常用的M260七管發射器和M261十九管發射器，以及美國海軍和空軍使用的LAU-61、LAU-68和LAU-131發射器。

報導分析，這類小型攔截飛彈可顯著提升「彈藥密度」，讓部隊以更低成本應對大規模無人機攻擊，同時保留尖端防空飛彈用於攔截彈道飛彈等高價值目標。

此外，iRocket也正透過自動化生產技術擴大飛彈產能，並參與美國飛彈防禦局「SHIELD」計畫，顯示其正積極切入飛彈防禦產業。

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