美陸軍擬建火藥卓越中心提高產量 台灣可望受益獲美直接供應

圖為美國賓州的工廠製造中的M795型155公厘榴砲彈。（美聯社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕隨著俄烏戰爭與中東衝突持續消耗大量彈藥，美國正面臨炸藥供應與產能不足問題。對此美國陸軍規劃設立一座炸藥研發與生產的卓越中心，以提升關鍵軍用炸藥產能並強化軍工供應鏈。其尋商文件中一句關鍵說明值得注意，鑒於需求的緊迫性，政府後續發布的採購公告，可能會以非公開招標或未訂合約（UCA）方式授予烏克蘭、台灣和以色列的相關合約。

軍聞網站「Defense News」報導，美國陸軍已發布徵求意見通知（Sources Sought），計畫在肯塔基州藍草陸軍基地（Blue Grass Army Depot）建立一個「卓越中心」（Center of Excellence, CoE），專門負責現有及新一代炸藥的研發與量產，重點包括RDX（環三亞甲基三硝胺）與HMX（高熔點炸藥）等主要軍用炸藥。

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報導指出，該設施將整合研發實驗室、中間性試驗生產線、全速量產線、測試分析、包裝與廢棄物處理等功能，形成完整的炸藥產業鏈。美軍希望加速建設進度，目標是在2031年前完成，並表示該中心可採單一園區或分散式網絡架構運作。

此外，美國陸軍也考慮建立試驗性工廠，用於開發與生產下一代新型炸藥。承包商需提出設計方案與成本評估，包括未來5至10年內RDX與HMX產品的單位成本，以及資金來源與投資計畫。

報導指出，美國陸軍正關注盟國彈藥供應問題，根據通知內容，美國政府計畫後續可能採取非競標方式，直接授予與烏克蘭、台灣及以色列相關的炸藥供應合約，以加速支援盟友軍事需求。

其文件原文寫道，「Due to the urgency of this requirement, the Government intends to release a followon Sources Sought notice to award a non-competitive, sole-source, Undefinitized Contract Action （UCA） under the temporary acquisition authorizations provided in Class Deviation 2024-00005, paragraph B （1）, for covered contracts related to Ukraine, Taiwan, and Israel. The Government intends for this potential action to include contract（s） for the design, construction, and commissioning of the CoE facility along with explosive qualification, and potentially long-term operation and management.」

分析指出，近年全球衝突導致彈藥消耗速度遠超預期，從砲彈到防空飛彈皆出現供應瓶頸，而炸藥作為核心原料，其短缺問題更進一步限制軍工產能。

報導說，炸藥生產在美國面臨多重挑戰，包括環境與安全疑慮。美國最後一座TNT生產工廠早在1980年代即因環保問題關閉，目前甚至連民用採礦業也面臨爆破炸藥短缺。

同時，全球炸藥供應也受到地緣政治影響。俄羅斯與中國作為主要TNT出口國，已停止向美國供貨；而北約最大TNT生產國波蘭，近年產能多用於支援烏克蘭或本國軍隊，進一步加劇市場緊張。

分析指出，美國此次推動炸藥生產中心，不僅是為了解決短期彈藥缺口，更是為建立長期自主供應能力，以應對未來可能持續升高的大規模衝突需求。

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