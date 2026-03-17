伊朗領導人專機沒了？ 以色列宣稱打掉「伊朗一號」

以色列空軍宣稱已擊毀「伊朗一號」專機。（取自以色列空軍X）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕以色列空軍（IAF）近日表示，其在對伊朗德黑蘭梅赫拉巴德國際機場（Mehrabad International Airport）的空襲中，摧毀一架伊朗政府使用的空中巴士A340-300客機。該機被外界稱為「伊朗一號」（Iran Force One），為伊朗政府機隊中體型最大的專機之一。不過，相關消息目前尚未獲得獨立影像證實。

以色列空軍在社群平台X發文稱，這架A340為「伊朗政權領導人專機」，並指其為重要戰略裝備。以方表示，該機曾被伊朗高層官員與軍方人員用於國內與國際航班，協調軍事採購與對外聯繫。以色列指出，摧毀該機將削弱伊朗政權與其盟友之間的協調能力。

目前尚無衛星影像證實A340被摧毀的情況。外國軍聞網站《戰區》已向多家商業衛星影像公司查詢，希望取得相關畫面。先前衛星影像顯示，該機曾停放在機場不同位置，甚至與報廢機體混停，外界認為此舉可能是為降低遭鎖定攻擊的風險。

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伊朗這架A340的民航註冊編號為EP-IGA，屬於伊朗政府專機機隊，並由伊朗伊斯蘭共和國空軍（IRIAF）操作。該機為寬體遠程客機，具備跨洲航程與大型載運能力，過去主要用於長程外交任務，曾載運伊朗高層官員出訪。例如2024年伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）赴美出席聯合國大會時，便搭乘這架飛機。

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