600張床燒掉！美最強航艦「福特號」火燒30小時 水兵被迫睡地板

「福特號」航空母艦目前已進入部署的第十個月，如果到4月中旬它仍在海上，將打破越戰後航母部署時間最長的紀錄。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍最新銳航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford, CVN 78）上週在紅海執行任務期間發生火災，導致2名水兵受傷。現更多火災內情流出，這起發生在主洗衣房（main laundry spaces）的火災竟延燒30多小時才撲滅，艦上600張床鋪燒毀，不少官兵只能打地鋪睡覺。

據《紐約時報》報導，上週發生在美軍航艦「福特號」的火災更多內情流出，上週四「福特號」主洗衣房發生火災，起火點疑似是一台烘乾機的通風管道，隨後火勢迅速漫延，水兵們花了超過30個小時才將火勢撲滅，造成2名水兵因「非致命傷」接受了治療，另外還有數十名軍人吸入了濃煙。

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有官員透露，火災過後，超過600名水手和船員失去了床鋪，此後一直睡在地板和桌子上。雖然影響航艦戰力與部署，但仍出現一個相當棘手的問題，就是自火災發生以來，許多水兵都無法洗衣服。

報導指出，「福特號」航空母艦目前已進入部署的第十個月，如果到4月中旬它仍在海上，將打破越戰後航母部署時間最長的紀錄。原紀錄為294天，由「林肯號」航空母艦於2020年創下。「福特號」上的船員被告知，他們的部署可能會延長到5月，這將使他們在海上待上一整年，是正常航空母艦部署時間的兩倍。

一位軍方官員表示，五角大廈已經意識到這艘航空母艦的部署已接近極限，「布希號」航空母艦正準備部署到中東，很可能會接替「福特」號航空母艦。

The fire on the aircraft carrier USS Gerald R. Ford took over 30 hours to put out last week, with over 600 crew losing their berths. pic.twitter.com/Bl6Lm6bJEC — OSINTtechnical （@Osinttechnical） March 17, 2026

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