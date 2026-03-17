A-10「疣豬」再出戰！30公厘機砲開火 廉價火箭攔截無人機

美國空軍A-10「雷霆二式」攻擊機再次投入中東戰場，掛載低成本雷射導引火箭執行攔截無人機任務。（取自美國中央司令部X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國空軍A-10「雷霆二式」（Thunderbolt II）攻擊機再次投入中東戰場。最新影像顯示，這款配備30公厘機砲的戰機正掛載低成本火箭，執行打擊親伊朗民兵與攔截無人機雙重任務，展現出其在無人機戰爭中的新價值。

據軍事媒體《The Aviationist》報導，美國中央司令部（CENTCOM）近日首度釋出A-10C攻擊機參與「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的官方影像。A-10因其強大對地火力與堅固裝甲，常被軍方暱稱為「疣豬」（Warthog）。畫面顯示，這批戰機在伊拉克與約旦上空執行任務。

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從曝光的影像分析，A-10除了掛載標準的「小牛」（Maverick）空對地飛彈與「響尾蛇」（Sidewinder）空對空飛彈外，還配備了「先進精準殺傷武器系統」（APKWS II）。這套系統能將傳統的無導引火箭彈升級為精準導引武器。

在過去，這類火箭主要用於減少地面攻擊時的附帶損害，但如今已被美軍證明能有效反制空中目標。面對伊朗大量使用的「見證者」（Shahed）系列低成本自殺無人機，A-10能以遠低於防空飛彈的成本發射APKWS火箭進行攔截，大幅翻轉了防空作戰的成本劣勢。

U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II’s receive fuel in-flight while supporting Operation Epic Fury. The A-10 Thunderbolt II can loiter for hours, standing by and ready to execute a mission whenever needed. pic.twitter.com/VjESHLR32Y — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 15, 2026

除了高科技火箭，A-10招牌武器GAU-8/A「復仇者」30公厘旋轉機砲，也再次於實戰中發威。近期流傳的戰場影片顯示，美軍A-10在伊拉克提克里特（Tikrit）以北地區，於夜間對「人民動員」（PMF）等親伊朗民兵目標開火，影片中可清晰聽見該機砲獨特且具標誌性的聲音。

儘管A-10在打擊周邊民兵與攔截無人機上表現亮眼，但目前並無證據顯示A-10已進入伊朗領空執行任務。軍事專家指出，A-10低空慢速的飛行特性，使其面對防空飛彈或肩射防空武器（MANPADS）時極為脆弱。

此外，A-10在空中加油的高度與速度需求，與F-35、F-22等第五代戰機差異極大，難以與長程打擊編隊整合。因此，美軍將A-10部署於伊拉克與敘利亞周邊，專職對付親伊朗民兵與來襲的無人機，藉此釋放F-35等多用途戰機的戰力，執行其他高風險任務。

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