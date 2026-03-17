部署10個月壓力浮現 美最強航艦福特號逼近一年任務紀錄

美軍核子動力航艦福特號（USS Gerald R. Ford）在連續部署 10個月後爆發大火，揭露頂尖戰力背後的硬體維修危機。該艦目前仍在中東執行任務，且預計將打破越戰後最長的294天部署紀錄。 （圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國最新航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已在海上部署約10個月，並可能延長至一年，逼近越戰後美軍航艦最長部署紀錄。分析指出，在中東衝突與多區域任務壓力下，美軍航艦正承受長時間高強度部署的考驗。

《紐約時報》報導，福特號目前已進入部署第10個月，若至4月中旬仍未返港，將打破「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於2020年創下的294天紀錄，成為越戰後部署時間最長的美軍航空母艦之一。艦上官兵已被告知，任務可能延長至5月，意味著整體部署時間可能接近一年，約為一般航艦6個月部署周期的兩倍。

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福特號搭載約4500名水兵與飛行員，目前正持續執行全天候飛行任務。海軍專家指出，航艦與船員在長時間部署下都會承受壓力。曾任五角大廈發言人的退役海軍少將柯比（John F. Kirby）表示：「船也會累。在這樣長時間、高強度的任務下，很難讓船隻與船員始終維持最佳狀態。」

福特號是美軍最新一代核動力航艦，造價約133億美元（約4244億台幣），配備電磁彈射系統等新型技術。不過該艦服役以來，部分後勤與設備問題曾受到關注，例如艦上約650個馬桶的排水系統曾因設計問題頻繁故障。原定今年初在維吉尼亞州紐波特紐斯造船廠進行的大規模維修，也因任務需求而延後。

航艦輪替計畫已展開

美軍官員表示，五角大廈已注意到福特號部署時間接近極限，目前「布希號」（USS George H.W. Bush）航空母艦正準備部署前往中東，可能接替福特號的任務。美軍中央司令部（CENTCOM）則表示，福特號目前仍維持完整戰備能力。

據報導，福特號上週曾發生火災，火勢延燒約30小時，造成部分水兵暫時失去床位。軍方表示事件未影響航艦推進系統與作戰能力。

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