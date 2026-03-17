美國也給不了！我國空射超音速「雄三」若成功量產 將擠進全球三強

經國號戰機掛載空射雄三飛彈測試彈情形。（資料照，讀者提供）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中科院研發的空射型「雄三」反艦飛彈持續測試中，預計3月26日進行關鍵實彈射擊。根據軍方規劃，若相關作戰測評獲軍種認可，可望納入明（116）年度國防預算啟動量產，屆時我國可能成為繼俄羅斯、中國之後，第三個具備量產超音速空射反艦巡弋飛彈的國家。



海軍新型救難艦「大武艦」16日自高雄拖帶一艘除役錦江級巡邏艦前往九鵬海域，研判將作為射擊靶船；另根據中科院發布的射擊通報，3月26、27日將於九鵬外海，劃設長型海空域進行實彈射擊操演，外界推測即為空射雄三飛彈作戰測評一環。



雄三飛彈為我國自製超音速反艦飛彈，現已部署於海軍艦艇與岸置機動發射系統，具備高速飛行與掠海突防能力，衍生的空射型重點在於降低重量、調整結構設計，並配合戰機掛載需求，進行氣動外形與分離機制優化。此外，由於雄三飛彈採用衝壓發動機，空中發射後的點火與穩定飛行條件，亦為技術關鍵。



在作戰運用方面，空射雄三飛彈可由戰機攜帶，利用高速機動特性接近目標海域後發射，若結合高空投射條件，亦可增加飛彈攻擊範圍，並維持其超音速飛行特性。



值得注意的是，根據公開資料顯示，目前全球具備空射超音速反艦飛彈能力的國家相當少，俄羅斯已發展Kh-31、Kh-32等飛彈，中國部署「鷹擊-12」、「鷹擊-15」飛彈。印度雖有布拉莫斯（BrahMos）空射型飛彈，但是與俄羅斯共同合作研製而成；美國魚叉、LRASM等現役空射反艦飛彈，均為次音速設計，但未來將有「光環」等新型先進超音速、極音速空射飛彈，加入武器庫。

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