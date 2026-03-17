俄軍新武器之謎？X形機翼無人機墜落基輔市中心 射程疑點引關注

圖左為墜落在基輔市中心的無人機殘骸，圖右為俄軍V2U無人機。兩者機身皆出現特殊的彩色圓圈標記。雖然殘骸外形神似俄製「柳葉刀」（Lancet）自殺式無人機，但因基輔距離俄羅斯邊境超過200公里，遠大於該機型的理論極限射程。（圖擷取自Defense Express）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一架帶有X形機翼的神秘無人機近日墜落在烏克蘭首都基輔市中心附近，由於該機型理論射程不足以飛抵基輔，事件引發軍事分析界關注，外界正討論是否涉及改裝型無人機或戰時資訊戰。

烏克蘭媒體公布的影像顯示，這架外形特殊的無人機殘骸墜落在基輔獨立紀念碑附近。軍事網站《Militarnyi》報導指出，殘骸具有明顯的X形機翼與後推式螺旋槳結構，初步判斷，該無人機外形與俄羅斯「柳葉刀」（Lancet）自殺式無人機相似。

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「柳葉刀」是俄軍常用的徘迴攻擊無人機，主要用於打擊裝甲車、雷達與火砲陣地。

分析人士指出，若殘骸確實屬於「柳葉刀」無人機，則其出現在基輔市中心存在射程疑問。公開資料顯示，該型無人機最大航程約130公里，但從俄羅斯邊境到基輔市中心距離超過200公里。

部分專家因此推測，俄軍可能透過減少3至5公斤戰鬥部重量、增加電池容量等方式延長航程，或利用行動通訊與網狀網路裝置進行遠距離操控。

Уламки російського дрона впали біля Монументу Незалежності на Майдані у центрі Києва. Сама стела не має видимих пошкоджень. Експерти на місці збирають уламки, повідомляє кореспондентка Суспільного pic.twitter.com/g28nKoG93P — SUSPILNE NEWS ???? （@suspilne_news） March 16, 2026

不過，烏克蘭國防部顧問貝斯克雷斯特諾夫（Serhii Beskrestnov）對上述推測提出反駁。他表示，以目前公開資料來看，「柳葉刀」無人機的電池容量與控制距離不足以飛抵基輔。

他認為，俄軍可能在空襲期間利用「見證者」（Shahed）無人機將殘骸投放至基輔，藉此製造新型武器突破防空網的印象，屬於心理或資訊戰的一部分。

目前烏克蘭軍方尚未公布該無人機殘骸的最終鑑定結果。分析人士指出，無論是新型改裝無人機、長程版本，或是戰時資訊操作，這起事件都顯示無人機戰在俄烏戰爭中持續出現新的技術與戰術變化。

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