不是航艦！55年老艦成第七艦隊指揮中樞 服役至2039年

圖為美國海軍藍嶺級指揮艦「惠特尼山號」（LCC-20）。身為第六艦隊旗艦，該艦雖無強大火力，卻搭載先進的指管通情系統，是協調歐洲海域軍事行動的核心樞紐。（圖：美國海軍）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍隊伍中，艦齡已達55年的藍嶺級（Blue Ridge-class）兩棲指揮艦，被部分軍事分析稱為美軍艦隊的重要指揮中樞之一。這不是因為該艦具備強大武裝，而是其無可取代的指管通情系統，使其成為協調區域軍事行動的艦隊大腦。

美國國防軍事網站《19FortyFive》報導，軍事專家指出，藍嶺號（LCC-19）與惠特尼山號（LCC-20）是美軍唯二專為指揮管制（C2）打造的兩棲艦艇。滿載排水量約1.9萬噸的藍嶺級，擁有極為先進的商用與軍用衛星通訊能力，能全天候追蹤區域內的陸海空動態。

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其中「藍嶺號」是目前美國海軍最老的現役部署軍艦，在艦隊體系中扮演核心指揮角色。藍嶺號自1979年起常駐日本橫須賀，擔任美軍規模最大的前沿部署部隊「第七艦隊」旗艦；惠特尼山號則自2005年起駐紮義大利加埃塔（Gaeta），做為第六艦隊的核心。這兩艘指揮艦具備約2.4萬公里的續航力，並配備方陣近迫武器系統與Mk38機砲以維持基本自衛能力。

藍嶺級除了擔任戰術神經中樞，同時也是美國推動軍事外交的「大使級」平台。報導指出，藍嶺號於2025年5月中旬造訪紐西蘭威靈頓（Wellington），強化與紐西蘭的安全合作關係；惠特尼山號則於2025年4月前往利比亞的黎波里（Tripoli）與班加西（Benghazi），成為56年來首艘造訪該國的美軍艦艇。

面對日益複雜的全球安全挑戰，美國海軍已將這兩艘1970年代服役的指揮艦，其服役年限正式延長至2039年。分析指出，在目前尚未有明確替代艦級方案的情況下，藍嶺級將繼續擔任區域同盟的戰略指揮樞紐。

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