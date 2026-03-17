20天未見！中共28軍機「聯合戰備警巡」騷擾我海空域

中共殲-16戰機，同型機示意圖。（資料照，國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕中共解放軍近日一度降低軍機對台騷擾強度，引發國內外媒體討論。不過，國軍今（17）日上午8時起，陸續偵獲中共各型主、輔戰機及無人機合計28架次出海，配合共艦實施中方片面宣稱的「聯合戰備警巡」騷擾我周遭海空域，這是共軍長達20天以來再度實施所謂「警巡」擾台，上次是在美以向伊朗發動攻勢之前的2月25日，。

國防部今天下午2時40分發布新聞稿指出，自上午8時1分起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計28架次出海。

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國防部指出，其中21架次中共軍機逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

在此之前，共軍曾在2月28日以降，連續多天出現共機「零擾台」的罕見情況，但仍常態性保持出動軍艦及海警船騷擾我周遭海域。

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