死亡倒「V」字形 荷姆茲海峽最窄不到40公里 一旦開火根本無從躲避

伊朗持續擾亂荷姆茲海峽的交通運輸，該航道是波斯灣國家的經濟命脈。（路透資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國總統川普要求各國加入荷姆茲海峽的護航任務，但給予正面回應的國家極少，一方面是為了不想直接涉入美以聯軍丶伊朗之間戰事，另一方面，則是因為地理上呈現倒「V」字形荷姆茲海峽，最窄處僅約33至39公里的地理環境，使得一旦遭逢攻擊時，預警及迎戰的時間極短，可說是於軍事攻擊上極高風險區。

伊朗儘管遭到美以聯軍的攻擊，但至今仍有一定程度的反擊能力，能以大量無人機、水雷與短程火箭，在狹窄的海域中攻擊商船難度極低。伊朗甚至威脅並實際採取行動封鎖海峽。在非對稱作戰威脅上，即使強大如美國海軍，也難以全面護航廣闊戰線上的所有商船。伊朗的「快艇飽和攻擊」與電子干擾（如 GPS 欺騙與調度信號偽造）使民航船隻極易誤入危險區域或遭到扣押。

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危險的荷姆茲海峽

荷姆茲海峽呈倒「V」字形，連接著波斯灣與阿曼灣：

最短距離（最窄處）：約 33 至 39 公里，位於伊朗與阿曼的穆桑代姆半島（Musandam Peninsula）之間。

最長距離（最寬處）：約 95 公里。

海峽全長：約 167 公里。

航道限制：實際供巨型油輪通行的航道極為狹窄，雙向航道各僅約 3.2 公里寬，中間設有同樣寬度的緩衝區。

預警時間與攔截難度

極短的距離確實造成了極大的軍事挑戰，主要體現在以下幾點：

預警時間近乎「零」：

反艦飛彈：伊朗擁有的反艦巡弋飛彈若從岸邊發射，抵達海峽中央航道僅需 1 至 2 分鐘。對於在狹窄水道內緩慢航行的商船，幾乎沒有規避空間。

火箭與火砲：伊朗在沿岸與島嶼部署了大量多管火箭系統與大口徑火砲，這些非制導武器射程足以覆蓋整個最窄處。這類攻擊雷達特徵小，自動防禦系統（如近迫武器系統 CIWS）攔截窗口極短，往往只有幾秒鐘的反應時間。

荷姆茲海峽呈現倒「V」字形荷姆茲海峽，最窄處僅約33至39公里的地理環境，使得一旦遭逢攻擊時，預警及迎戰的時間極短，可說是於軍事攻擊上極高風險區。（圖：取自 GOOGLE 地圖）

攔截高度困難：

飽和攻擊：伊朗傾向使用大量小型快艇配合岸基飛彈進行「飽和攻擊」。在狹窄空間內，防衛艦艇（如美軍驅逐艦）會面臨目標過多、雷達雜波干擾（受兩岸地形影響）等問題，導致攔截成功率下降。

地形屏障：伊朗利用海峽北岸的高地掩護飛彈發射車，使其能迅速發射並隱藏，美軍衛星與偵察機難以在發射前提供早期預警。 導航干擾風險：狹窄海域使得伊朗能輕易實施電子戰，如 GPS 欺騙。近期已有報告指出，船隻因導航信號受干擾而誤入伊朗領海遭到扣押，這種非武力攻擊比飛彈更難防範。

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