澤倫斯基訪倫敦會晤英相施凱爾 深化無人機生產

英國首相施凱爾與烏國總統澤倫斯基17日會晤，深化兩國國防合作。（路透）

〔編譯林家宇／綜合報導〕烏克蘭過去4年多來抵禦俄羅斯入侵所發展出的無人機技術和經驗，成為歐洲各國爭相效仿、合作對象。英國首相官邸唐寧街宣布，烏克蘭總統澤倫斯基與英國首相施凱爾17日在倫敦會晤，深化兩國國防及產業夥伴關係。

英政府聲明，兩名領袖將達成擴大合作範圍共識，目標包括聯合生產、供應無人機及其它軍事科技。兩國也將尋求提升與其他國家的國防產業、科技合作機會。

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另外，北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也預計訪問倫敦，與施凱爾、澤倫斯基就歐洲－大西洋安全，以及為烏國爭取長久和平進行對話。

施凱爾聲明表示，「無人機、電子作戰和日新月異的戰場革新，如今已是國家和經濟安全的核心領域，在中東爆發的衝突更強化其重要性。」

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