軍武圖輯》AH-1W直升機發射「海神」火箭彈 艙內視角更震撼

從艙內視角，看AH-1W攻擊直升機射擊2.75吋海神火箭彈的瞬間。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航空特戰指揮部第602旅18日起，於恆春地區進行「115-1空用武器基礎射擊」，派遣所屬AH-1W攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機及UH-60M通用直升機，依任務時序執行實彈射擊。軍方也發佈AH-1W攻擊直升機艙內的視角，當2.75 吋海神火箭彈發射的瞬間，有如電光火石一般，畫面相當震撼。

AH-1W直升機向目標區發射2.75吋火箭彈。（圖：軍聞社提供）

2.75 吋海神火箭彈（Hydra 70）是目前全球最廣泛使用的航空火箭系統之一，主要配備於攻擊直升機（如 AH-64 阿帕契、AH-1W 超級眼鏡蛇）及各類定翼機上。其性能特點如下：

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核心性能諸元

直徑與構造：直徑為 2.75 吋（約 70 公厘），採用固體燃料火箭發動機（主要為 Mk 66 型）。

射程範圍：有效射程視發射平台與彈頭重量而定，通常在 1.5 至 8 公里 之間；加裝導引套件的增程版本可達 12 公里。

精度提升：傳統版本為無導引區域壓制武器。加裝 APKWS II 雷射導引套件後，可轉化為精準導引武器，圓形公算誤差（CEP）可縮小至 0.5 公尺 以內。

武器組官兵協力掛載海神火箭彈。（圖：軍聞社提供）

彈頭與功能多樣性

海神火箭彈採模組化設計，可根據任務需求更換多種彈頭：

高爆穿甲（HEAT）：用於打擊裝甲車輛或強化防禦工事。

人員殺傷（Flechette）：內含數千枚鋼鏢，用於大面積掃除步兵。

煙幕與照明：用於戰場標定、遮蔽或夜間照明。

反無人機：近年來美軍積極開發其作為低成本攔截手段，用於反制無人機群。

AH-1W直升機射擊20機砲。（圖：軍聞社提供）

根據軍聞社報導指出，「115-1空用武器基礎射擊」實彈射擊首日，首先由AH-1W攻擊直升機執行20機砲及2.75吋海神火箭彈射擊任務。拂曉時分，空、地勤人員即展開晨間保養、燃油化驗及各項機務檢查，確保飛機性能穩定、運作正常；隨後，由武器組人員依程序完成彈藥撥發、彈箱裝填與火箭彈掛載作業。儘管清晨光線不足，官兵仍以熟練動作迅速完成各項整備，展現平時扎實訓練成果。

完成前置各式整備後，任務機依序開車滑行至備炸區，進行射控系統結合，隨後並依規劃航線進入目標區實施射擊。任務過程中，正、副駕駛密切協同，精準控制飛行姿態、高度與空速，克服恆春地區落山風影響，於時限內在指定空域完成目標瞄準與射擊，考驗飛行員臨機應變能力，檢驗陸航部隊作戰效能。

攻擊直升機發射20機砲，精準命中目標區，揚起塵土與火光。（圖：軍聞社提供）

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