金防部「太武操演」實彈射擊震撼登場 TAK套件上場強化指通韌性

金防部「太武操演」震撼登場，M41D戰車發射火砲，精準命中目標。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕陸軍金門防衛指揮部「太武操演」今天拂曉登場，從實戰角度發布連續狀況，執行「近岸防禦灘岸戰鬥」實彈射擊，並首度運用「部隊覺知應用套件（TAK）」，強化指通韌性，阻殲搶灘登陸敵軍，捍衛國土安全。

金防部第1季太武操演清晨6點於烈嶼鄉東崗海域一線據點舉行，受日夜溫差影響，海面薄霧彌漫。烈嶼守備大隊運用建制武器，戰、甲車及各式火砲，透過實彈射擊，架構火網、阻殲敵人。

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金防部指出，此次射擊秉持「實戰化訓練」核心原則，採「實人、實物、實時、實地、實情、實作」，從實戰角度發布連續狀況，應處灰色地帶威脅，模擬敵登陸作戰，實施無人機應處、驅離射擊、近岸防禦灘岸戰鬥、最後防護射擊等課目，並依「一點生變、連鎖反應、全面制變」的訓練要求，使官兵熟稔指揮程序與指管通聯，展現平日戰訓整備成果。

金防部「太武操演」震撼登場，編織綿密火網，掩護M41D戰車等進入射擊陣地。（記者吳正庭攝）

金防部太武操演登場，掩護各式甲車、砲車進場（記者吳正庭攝）

金防部「太武操演」登場，烈嶼守備大隊以純熟的技巧進入戰鬥位置。（記者吳正庭攝）（記者吳正庭攝）

實彈射擊運用60迫擊砲、81迫擊砲、120迫擊砲、105榴砲、50機槍、40榴彈槍、66火箭彈等各式火砲，以驗證動員武器裝備，編織綿密火網，掩護M41D戰車、CM21甲車、CM23迫砲車，以實裝、實彈機動進入射擊陣地，遂行灘岸戰鬥及防護射擊。

金防部指出，此次操演首度運用「部隊覺知應用套件（TAK）」，強化指通韌性，旨在各種複雜環境下，確保指揮與通信仍能持續運作，以統合各類型部隊執行兵種協同作戰。

金防部強調，面對嚴峻的敵情威脅，防區「有計畫、有準備、按節點」，戮力戰備訓練，也藉此激發官兵榮譽感，堅定「能戰、敢戰、勝戰」的信心；並期盼與在地鄉親共同強化心防韌性，發揮全民總力支援軍事作戰，共同捍衛國家安全。

金防部「太武操演」登場，烈嶼守備大隊以純熟的技巧穿越沙灘地形。（記者吳正庭攝）

金防部「太武操演」登場，部隊快速進入戰鬥位置。（記者吳正庭攝）

烈嶼守備大隊在第一線機槍掃射，並於岸際發射火箭砲命中目標。（記者吳正庭攝）

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