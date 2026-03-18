川習會延期！中國昨出動45機艦擾台 又有無人機繞台騷擾

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕川習會宣布延後，中國近日持續對台進行軍事施壓及灰色地帶襲擾。我國國防部今天（18日）表示，自昨天（17日）上午6時至今天上午6時止，偵獲中共軍機36架次、海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有24架次逾越台海中線，進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據國防部公布的示意圖顯示，共機活動主要分布於四個區域。昨天上午7時20分至下午8時55分，偵獲主、輔戰機及無人機計28架次在台灣北部及西部空域活動，其中有18架次逾越中線。另外，昨天上午8時5分至下午8時20分，有5架次主、輔戰機進入我西南空域。

請繼續往下閱讀...

在東部空域部分，昨日上午8時35分至下午1時5分，偵獲主戰機（轟炸機）2架次在台灣東北及東側活動。昨日上午8時30分至下午1時40分，則有1架次無人機出現在我東南部空域。除空中活動外，海上共偵獲中共海軍艦艇8艘及公務船1艘，持續在台海周邊海域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法